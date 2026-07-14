به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نشست امروز اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، میزان پاداش ورزشکارانی که در بازی های آسیایی موفق به کسب مدال شوند، مشخص شود.

پاداش مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که تحت عنوان پاداش پای سکو به مدال آوران ناگویا اختصاص پیدا می کند، به این شرح است:

*مدال طلا: ۳ میلیارد تومان

* مدال نقره: یک میلیارد تومان

* مدا برنز: ۴۰۰ میلیون تومان

به گفته مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، این پاداش برای مدال اوران در هر دو بخش انفرادی و تیمی تعیین شده است.

این پاداش در حالی مصوب شده که کمیته ملی المپیک برای طلایی هایی بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو ۱۵ هزار دلار مصوب کرده بود و سهم مدال آوران نقره و برنز هم به ترتیب ۶ و ۳ هزار دلار شده بود که البته معادل ریالی آن در اختیارشان قرار گرفت. همچنین در جریان بازی های آسیایی مقرر شد کمیته ملی المپیک به طلایی های کاروان ایران مبلغ هزار یورو هم جدا از این پاداش مصوب، پرداخت کند.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر در ناگویا برگزار می شود. کاروان ایران با ۳۰۸ ورزشکار در این دوره بازی ها شرکت می کند.