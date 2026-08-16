اعلام پاداش مدال آوران بازی های پاراآسیایی/ امکان پاداش ۹ میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، در نشست خبری امروز خود درباره پاداش مدالآوران بازیهای پاراآسیایی توضیح داد.
وی اظهار داشت: پاداش ورزشکاران پارالمپیکی نباید کمتر از المپیکیها باشد. بنابراین مدالآوران طلا، نقره و برنز بازیهای پاراآسیایی، همچون بازیهای آسیایی، به ترتیب ۳ میلیارد، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافت میکنند. این ارقام برای مدال آوران تیمی نصف می شود.
وی با اشاره به اینکه برخی ورزشکاران بیش از یک مدال کسب میکنند، ادامه داد: در رشته پارادوومیدانی این امکان وجود دارد. به تعداد مدالها و متناسب با رنگ آنها، پاداش پرداخت میشود. اگر ورزشکاری ۳ مدال طلا کسب کند، ۹ میلیارد تومان پاداش میگیرد.
کارگری تأکید کرد: پاداش عملکردی نیز خواهیم داشت؛ اخلاق حرفهای، کمک به تیم و رعایت محورهای فرهنگی، معیارهای پرداخت پاداش در این زمینه هستند.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک تصریح کرد: سرمربیان نیز معادل ورزشکاران پاداش دریافت میکنند. مربیان شهرستانها نیز پاداش خواهند گرفت. اگر مربی بیش از ۶ ماه ورزشکاری را تمرین داده باشد و آن ورزشکار مدال طلا کسب کند، ۹۰ درصد پاداش به مربی پرداخت خواهد شد.
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