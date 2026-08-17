به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری اظهار داشت: امروز سالگرد بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی است. یاد و خاطره همه آزادگانی که روزهای دشوار اسارت را با صبر پشت سر گذاشتن گرامی می‌داریم و قدردانی می کنیم.

وی افزود: عزت و استقلال ایران مدیون ایستادگی نسلهایی است که حاضر نبودند و نیستند سرنوشت کشورشان را به دیگران واگذار کنند.

وی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۸ گفت: همچنین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تجربه گران سنگ از مداخله خارجی در امور داخلی ایران است. آثار مداخلات آمریکا سال‌ها بر روابط خارجی ایران و تحولات بعدی ایران اثرگذار بود، اهمیت این واقعه برای ما در شناخت منطق و محاسباتی است که در پس این کودتا قرار داشت. یکی از خطای بزرگ در قبال ایران این است که حس کنند ایران امروز، همان ایران گذشته است که می‌توان اراده سیاسی خود را بر آن تحمیل کرد. ما در دو جنگ اخیر هم شاهد این محاسبات غلط بودیم. این خطای محاسباتی بسیار پرتبعات برای منطقه و جهان بود، اما همه دیدند ایران امروز با تجربه انباشته از استقامت و مقاومت، کشوری با جامعه متفاوت و اراده‌ای جدی برای دفاع از حاکمیت و عزت و استقلال کشور است.



سخنگوی وزارت خارجه در مورد روابط با قطر، اظهار کرد: همزمان که با قطر مراودات منظمی داریم نقش آفرینی می‌کنند در مباحث مختلف در روند دیپلماتیک ایران و امریکا همزمان باید نگرانی مان را هم اعلام کنیم. در مورد چهار خلبان ایرانی مطالبه روشن کردن وضعیت آنها جدی است. نامه ای که منتشر شد از همان روزی که مطلع شدیم موضوع را پیگیری کردیم. بنده در کنار آقای عراقچی بود در شامگاه روزهای اول جنگ بود که بلافاصله موضوع پیگیری خلبانان دستور کار ما بود. ۲۶اسفند اولین مکاتبه را وزارت خارجه با صلیب سرخ انجام داد. پیگیری های ما از دوحه ازهمان‌اول انجام‌می‌شد. مادامی‌که وضعیت مشخص نشود فرض بر اسارت است. همه تلاش خود را صورت می‌دهیم که وضعیت آنها روشن شود. از همان روزهای نخست پیگیری سرنوشت این چهار خلبان در دستورکار ما بوده است. این خلبانان عازم یک مأموریت دفاعی بودند برای ضربه زدن به پایگاه‌هایی که منشا و مبدأ حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران بود.



بقائی در مورد تصمیم گیری مجلس در مورد طرح اقدام راهبردی مجلس برای امنیت تنگه هرمز، گفت: به تصمیمات و روندها در مجلس احترام می‌گذاریم. جایگاه مجلس در قانون اساسی روشن است. هر کجا لازم است دیدگاه‌ها و نقطه نظرات کارشناسی را اعلام می‌کنیم. در خصوص این طرح نقطه نظرات خود را اعلام کردیم. از قبل درباره امنیت تنگه هرمز قوانینی داریم و ما همیشه قوانین و تحولات روز را مدنظر داریم.



وی در مورد پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم اسلام آباد افزود: اولا چنین چیزی وجود ندارد. در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت ۶۰روزه نداریم. ایران طرفی نیست که تحت فشار و مهلت زمانی سیاست هایش را تنظیم کند. ما براساس منافع ملی و ارزیابی هایمان تصمیم می‌گیریم. آنچه در تفاهم آمده بود الان در اجرا وضعیت روشنی دارد. ما متمرکز بر امور اداره‌کشور هستیم. تحکیم روابط با کشورها بخشی از وظیفه وزارتخارجه است که در دستور کار داریم.



بقائی در مورد خبری مبنی بر اینکه امریکا با نیروهای مسلح ایران از طریق نچیروانی در ارتباط است، بیان کرد: شگردهای رسانه‌ای و روانی برای القای اختلاف بین ارکان تصمیم گیری در ایران است. تردید نکنید این از روی استیصال است. در این شش ماه نشان داده شد که انسجام بین بخش های ذیصلاح بی سابقه است. هیات مذاکره کننده مورد اعتماد کامل همه ارکان نظام از جنله بخش های دفاعی کشور هستند و قطعا هر تصمیمی که اتخاذ شود حتما با لحاظ دیدگاهها و ملاحظات نظام است. تصمیم گیری نهادی است و نهادها هستند که با در نظر گرفتن ملاحظات بهترین تصمیم را اتخاذ می‌کنند.



وی در مورد نامه بحرین به سازمان ملل معترض شده که ایران باید به حاکمیت ملی این کشور احترام گذارد، گفت: من در توییتم اشاره به نام کشوری نکردم. ما به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی همه کشورهای منطقه احترام‌می‌گذاریم حتی کشوری که خودش را مخاطب ان توییت فرض کرده است. خاطرنشان می‌کنم هم به طرف بحرینی و تاریخ نگاران منطقه قطعنامه ای در شورای امنیت تصویب شد که براساس آن تصمیمی برای حل و فصل اختلاف دولت انگلستان و ایران اتخاذ کرد. اصل دلیل طرح این موضوعات ناپایبندی کشورهای منطقه بویژه بعضی از انها بود. اینکه شما در ماه مبارک‌رمضان خاکتان را دراختیار دو طرف متجاوز قرار دهید ایا این اصل حسن همجواریست؟ لذا این دسته از کارها فرار رو به جلوست نمیتواند باعث شود ما اتفاق ۹اسفند را فراموش کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره روند مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز و اینکه چه زمانی بیانیه مشترک صادر می‌شود و آیا مانعی در این خصوص وجود دارد، تاکید کرد: در خصوص نقشه مسیر تردد تفاهم شده است و قرار بود و است که تفاهم را در قالب یک بسته نهایی کنیم. نقشه به اضافه بیانیه مشترک. این سؤال مطرح می‌شود که چرا اینقدر طولانی شد و سه عامل عمده را عرض کنم که چرا این روند همچنان به خاطر پیگیری موضوع ادامه دارد. شما برای اولین بار می‌خواهید چیزی را تدوین کنید که تردد ایمن کشتی‌ها را فراهم کند. دوم، تعدد بازیگران در این روند است و مهمتر از این دو، یعنی مورد سوم، تلاش مخرب برخی طرف‌های بدسگال است که وقعی به صلح نمی‌گذارند. این سه عامل باعث شده روند زمان‌بر شود. اصل داستان از ۹اسفند شروع شد و بعد روندی که به ۲۸خرداد منجر شد، متاسفانه آمریکا پیمان شکنی کرد. گفتگوها بین ایران و عمان ادامه دارد، هر دو طرف نشان داده‌اند مصمم هستند.



وی‌ در مورد اخبار منتشر شده در مورد میانجی بین ایران و امریکا افزود: میانجی موضوعات مرتبط با ایران و امریکا پاکستان است و قطر هم تلاش می‌کند. اساسا مسئله ما و امریکا بحث‌میانجی‌نیست بلکه مربوط به نوع نگاه امریکاست.

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