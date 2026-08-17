کشف ۸ هزار میلیارد ریال اموال مسروقه دولتی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، اموال دولتی و عمومی مسروقه در استان چهارمحال و بختیاری توسط سازمان اطلاعات سپاه به ارزش بالای ۸۰۰ میلیارد تومان کشف و عوامل اصلی سرقت شناسایی شدند.

با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه قمر بنی‌هاشم علیه السلام، دو انبار نگهداری اموال‌ مسروقه عمومی و دولتی شامل ترانس های برق؛ ژنراتور و سایر اموال سرمایه ای شرکتهای دولتی و خصوصی در استان چهارمحال و بختیاری کشف و ضبط گردید.

عامل اصلی سرقت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری سایر عوامل احتمالی دخیل در سرقت این اموال ادامه دارد.

سازمان اطلاعات سپاه ضمن تشکر از مشارکت مردم فهیم استان در همکاری با فرزندان خود در راستای ایجاد امنیت پایدار و خنثی سازی توطئه دشمنان، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی ۱۱۴ به این سازمان اطلاع رسانی نمایند.