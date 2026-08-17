انیمیشن در اکران مشکل دارد؛ نیاز جدی به سالن اختصاصی کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، در مراسمی که ۲۵ مرداد با حضور جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانهای در مجموعه «مهوا» برگزار شد، مهدی جعفری جوزانی مدیرعامل مجموعه ضمن پاسخ به پرسشهای حاضران، از مسیر فعالیت این مجموعه، مدل مالی آن، برنامههای تعامل با رسانهها و دستاوردهای بینالمللی محصولاتش سخن گفت و در پایان از خبرنگاران تجلیل بهعمل آورد.
جوزانی با اشاره به شرایط اکران گفت: «مهوا» برای اکران آثارش با مشکلات زیادی همراه است؛ از این رو تنها جایی که مجموعه میتواند خود را نشان دهد، جشنواره فیلم فجر است. او با اشاره به مشکلات اکران، وضعیت اکران «افسانه سپهر» را خوب توصیف نکرد و همزمانی با تعطیلی پنجماهه سینما را از دلایل این وضعیت دانست که البته با وجود این مشکلات فروش خوبی کسب کرد اما در صورت زمانبندی بهتر میتوانست از مدعیان فروش مناسب انیمیشن در کشور هم باشد.
وی درباره «شمشیر و اندوه» توضیح داد: این فیلم پیشتر در آمازون پرایم و اپلتیوی پخش شده و درآمدش را کسب کرده بود، اما به درخواست دوستان برای اکران مناسبتی در ایام محرم روی پرده سینما آمده و با آن برخورد خوبی نشد.
جوزانی از اکران محدود این اثر با ۲۰۰ تا ۳۰۰ سالن و در ساعتهای نامناسب مانند ۱۱ ظهر گلایه کرد و گفت: این فیلم با وجود ضعفها، در جشنوارههای بینالمللی جوایزی گرفته است و بخشی از مخاطبان نیز میتوانند آن را ببینند یا دوباره ارزیابی کنند. مخاطب این انیمیشن هم نوجوانان و بزرگسالان هستند؛ نوجوانان گروه مخاطبی هستند که اصلاً هدف اصلی ما هستند و کمتر در کشور به آنها توجه شده است.
اگر فجر انیمیشن نداشته باشد چراغ این عرصه خاموش میشود
وی با اشاره به دغدغه اصلی خود گفت: اگر جشنواره فجر یک سال انیمیشن نداشته باشد، چراغ انیمیشن خاموش میشود؛ بنابراین باید به هر قیمتی این حضور حفظ شود. بعد از جشنواره، رایزنی برای پخش آغاز میشود، اما موضوع اکران به یک معضل بزرگ تبدیل شده که اگر فکری به حال آن نشود، قربانی اصلی، تولیدکنندگان مستقل انیمیشن هستند.
این تهیهکننده انیمیشن همچنین تأکید کرد: با توجه به اقبال خوب مخاطب کودک و نوجوان به آثار اختصاصی خود در ایران، برای حل مشکل اکران انیمیشن و اساساً فیلم کودک و نوجوان، نیاز جدی به راهاندازی سالنهای اختصاصی کودک و نوجوان و همچنین پخشکننده اختصاصی این حوزه بهشدت در کشور احساس میشود.
جعفری جوزانی افزود: حدود پنج فیلم سینمایی دیگر در حال تولید است که امیدوارم ۲ مورد از آنها به جشنواره فجر امسال برسد و بقیه برای سال آینده آماده شوند. جوزانی همچنین از فرآیند تولید شش سریال انیمیشن خبر داد که حداقل یک فصل از آنها تمام شده است.
مدیرعامل مهوا درباره مرچندایز آثار انیمیشنی اظهار کرد: برای تمرکز روی این موضوع ابتدا باید برند یک کاراکتر و انیمیشن با کمک رسانه ملی و سایر نهادهای فعال در حوزه کودک و نوجوان شکل بگیرد و سپس به سمت تولید محصولات جانبی برای آنها برویم و البته که این موضوع میتواند درآمد بالایی برای تولیدکنندگان انیمیشن داشته باشد.
این فعال فرهنگی درباره جایگاه ایران در حوزه انیمیشن توضیح داد: ایران بین ۲۰ کشوری قرار دارد که تکنولوژی تولید انیمیشن در جهان را دارند، حالا که حجم تولید انیمیشن افزایش پیدا کرده باید برای عرضه و اکران آن هم فکری بشود. ما نیاز به بخشهای تخصصی کودک و نوجوان در زنجیره تولید و عرضه محصولات سینمایی داریم. با توجه به اینکه انیمیشن در دسته آثار پرفروش سینمای ایران محسوب میشود، باید فضایی که کودکان و نوجوانان برای دیدن انیمیشن به آنجا میروند با فضای اکران فیلمهای دیگر متفاوت باشد.
توسعه ادبیات مشترک و برنامههای تعامل با رسانهها
وی در پاسخ به انتقاد نسبت به ضعف فیلمنامه در تولیدات توضیح داد: ما در حال حاضر کارگروه فیلمنامه را در مهوا تشکیل دادهایم و این به تفاوت تولیدات انیمیشنی منجر خواهد شد. همچنین بعد از آماده شدن بخشی از تولیدات با اهالی رسانه و منتقدان به بررسی آثار خواهیم پرداخت. اما ما برای خود وظایف دیگری هم تعریف کردهایم؛ ما صرفاً به سراغ انیمیشنسازان حرفهای کشور نمیرویم و لازم میدانیم به توسعه زیستبوم انیمیشن کمک کنیم. گروههای مستقر در شهرستانها را حمایت کنیم و به آنها امکان معرفی بدهیم؛ اگر ما هزینه این کارها را ندهیم چه کسی خواهد داد؟
مدیرعامل مهوا در پایان از برنامههای جدید مجموعه برای تعامل با رسانهها و فعالان حوزه خبر داد و گفت: از همین ماهی که پیش رو داریم، ماهی یک «روزِ انیمیشن» و یک «روزِ بازی» برگزار خواهیم کرد که با دعوت از بچههای رسانه و فعالان همان حوزه، با اکران بهروزترین انیمیشن های ایران و جهان، آن حوزه را شروع میکنیم و با نقد و بررسی و تحلیل، سعی میکنیم یک مقدار به رونق ادبیات گفتگو درباره انیمیشن کمک کنیم و درباره محصولات داخلی و بینالمللی حرف بزنیم. در «روز بازی» نیز بازیهای روز ایران و جهان مثل انیمیشن در مجموعه تجربه میشود و «مهوا» یک «فیفا دی» (FIFA Day) ماهانه دارد که رسانهایها و فیلمسازها در آن شرکت میکنند و مسابقه برگزار میشود؛ هدف از این برنامهها، دورهمبودن است.
نظر شما