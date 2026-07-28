به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی و کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی، پس از اکران در ایران و حضور در مسیر پخش بین‌المللی، آماده نمایش گسترده در سینماهای روسیه می‌شود.

بر اساس اعلام توزیع‌کننده روسی فیلم، اکران سینمایی «افسانه سپهر» از اواخر مرداد در روسیه آغاز خواهد شد.

زمان‌بندی اکران این اثر با توجه به شرایط تقویم نمایشی روسیه و پایان دوره تعطیلات طولانی کودکان در این کشور انتخاب شده است؛ موضوعی که به گفته توزیع‌کننده، می‌تواند فرصت مناسب‌تری برای حضور خانواده‌ها و مخاطبان کودک و نوجوان در سینماها فراهم کند.

در چارچوب توافق‌های انجام‌شده و متمم قرارداد پخش، حقوق مربوط به اکران سینمایی و نمایش عمومی این انیمیشن برای بازار روسیه و برخی کشورهای منطقه تعریف و تثبیت شده است. همچنین طبق اعلام توزیع‌کننده روسی، در کنار برنامه اکران تجاری، برگزاری یک رویداد ویژه با رویکرد همدلی و یادبود کودکان میناب نیز در حال هماهنگی است که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

«افسانه سپهر» یک انیمیشن ماجراجویانه، فانتزی و خانوادگی است که با محوریت مفاهیمی چون خانواده، مسئولیت‌پذیری، شجاعت و ایستادگی در برابر تاریکی روایت می‌شود. داستان فیلم درباره سپهر، نوجوانی شجاع و همراه وفادارش بابو است که در سفری پرماجرا برای نجات خانواده و سرزمین خود قدم در مسیر قهرمانی می‌گذارد.

نسخه روسی این فیلم با عنوان «Легенда о Сепере» در منابع سینمایی روسیه ثبت شده و تریلر آن نیز در پلتفرم کینپویسک منتشر شده است.