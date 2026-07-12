مهدی جعفری تهیهکننده انیمیشن «شمشیر و اندوه» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اکران این پویانمایی گفت: مسلما از اکران و فروش این اثر رضایت نداریم و در ایام ماه محرم، همانگونه که قابلپیشبینی بود، شرایط خاصی بر اکران حاکم است اما از آنجا که محتوای «شمشیر و اندوه» با فضای این ایام همسو و مرتبط بود، تصمیم بر آن شد که اکران انجام شود.
وی افزود: صبر کردیم تا مراسم تشییع رهبر انقلاب به پایان برسد و از این هفته فرایندی را برای بهبود وضعیت اکران «شمشیر و اندوه» در پیش میگیریم. از این هفته اکرانهای سیار آغاز خواهد شد و همچنین تعداد سانسهای بیشتری به این فیلم اختصاص داده میشود و امیدواریم تا بیستوهشتم ماه صفر، وضعیت اکران به بهترین و مناسبترین شکل ممکن درآید.
جعفری با اشاره به نمایشهای بین المللی فیلم عنوان کرد: «شمشیر و اندوه» هرچند در بازارهای بینالمللی با استقبال خوب، درآمد قابلتوجه و جوایز ارزندهای همراه بوده است، اما در داخل کشور، فضای تولید انیمیشن برای مخاطب بزرگسال با چالشهایی همراه است و نگاه عمومی همچنان انیمیشن را بیشتر مناسب کودک و نوجوان میداند تا بزرگسالان.
این تهیهکننده درباره اکران انیمیشن «نگهبانان خورشید» اظهار کرد: در صورتی که حوادث خاصی رخ ندهد، این اثر در شهریور یا نهایتا آبان اکران خواهد شد و زمان آن با بازگشایی مدارس هماهنگ شده است.
وی درباره دیگر فعالیتهایش توضیح داد: انیمیشنی با هدف حضور در جشنواره فیلم فجر در دست تولید داریم با عنوان «بچههای جنگ» که روایت آن مرتبط با جنگ ۱۲ روزه است. این اثر دارای داستانی بسیار جذاب و قوی است و تجارب چند سال گذشته یاریگر تیم تولید بوده است تا روایتی درست، سینمایی و جذاب از جنگ ۱۲ روزه، متناسب با ادبیات کودک و نوجوان، ارائه دهند.
وی در پایان درباره فضای این اثر گفت: مخاطب اصلی همه تولیدات ما در استودیو مهوا نوجوانان هستند؛ گرچه گاه دامنه آن به کودکان یا جوانان نیز کشیده میشود، اما هدف اصلی، نوجوانان هستند. روایت «بچههای جنگ» طبیعتا اکشن و متناسب با ذائقه نوجوانان طراحی و نگارش شده است تا بتواند مخاطب را درگیر موضوع کند. شاید پیش از این، درک عمیقتری از جنگ برای کودکان و نوجوانان فراهم نبود، اما جنگ اخیر به دلیل درک و لمس مستقیم آن توسط نسل نوجوان، زمینه را برای درک بهتر این روایتها هموارتر ساخته است.
انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» به تهیهکنندگی مهدی جعفری جوزانی و کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی همزمان با فرارسیدن ماه محرم از ۲۷ خرداد اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد.
در خلاصه داستان «شمشیر و اندوه» آمده است: در جایی که تاریخ با عشق و جنگ پیوند میخورد، در میانه نبردی برای رسیدن به رویای پدر، ماجراجویی «کارن» آغاز میشود.
زهره شکوفنده، مهبد قناعتپیشه، تورج نصر، غلامرضا صادقی، سعید مقدم منش، میثم نیکنام، امیر غفارمنش، حسام صادقی نیکو، محسن سرشار، محسن زرآبادی، اعظم حبیبی، کوروش زارع پناه، مهرداد معمارزاده، شهره روحی، مریم خلقتی، نگین خواجه نصیر ، شیدا زینی، عالمتاج خیرینیا، ابراهیم ربیعی، جوانه برهانی، میلاد مبینی، مسیحا شهیدی صداپیشگانی هستند که در این انیمیشن همکاری کردهاند.
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