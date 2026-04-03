به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، حمله ناجوانمردانه آمریکایی‌ها به مدرسه «شجره طیبه» میناب و شهادت دانش‌آموزان این شهر، نقطه شروع و جوشش کنش‌های فرهنگی و اجتماعی در این شهر بود. در آخرین اقدام پویش «سینما پای کار ایران» انیمیشن «افسانه‌سپهر» از طریق فرآیند اکران سیار در گلزار شهدای شهر میناب به نمایش درآمد.

بنا به اعلام کارخانه صنایع سرگرمی مهوا تمامی عواید فروش انیمیشن سینمایی افسانه سپهر در سال جدید به بازسازی و سازندگی شهر میناب اختصاص داده می‌شود.

انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است. «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی محصول کارخانه صنایع سرگرمی مهوا است. این فیلم تاکنون موفق به کسب بیش از 12 جایزه در جشنواره‌های بین‌المللی شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سپهر با همراهی دوست یوزپلنگش بابو، در جستجوی پدر و مادرش راهی کلات می‌شود، جایی که شورای قهرمانان تصمیم می‌گیرد کدام پهلوان به نبرد با بدنام برودآرزو آفری، حامد عزیزی، اکبر منانی، کاظم سیاحی، غلامرضا صادقی، تکتم چوبدار، مینا گلپایگانی، امیرحسین صفایی و کامبیز خلیلی از جمله چهره‌هایی هستند که صداپیشگی این اثر را برعهده داشتند.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از فیلمنامه نویسان : مهدی جعفری و عماد رحمانی، مدیر تولید : معین کریمی، تدوین : مهدی ایروانی - محمدرضا مصطفوی راد، موسیقی: آرش آقابابائی و شاهین پژهان، مدیر دوبلاژ: امیرحسین صفایی - سپهر ترابی، طراح صدا و SFX : میلاد استخری - علی عباد زاده کارگردان هنری: بنیامین شجاعی باغینی، سرپرست نورپردازی و رندر: بهداد باقری، سرپرست جلوه های ویژه بصری: جواد پیکاری، طراح ارشد کارکتر: بنیامین شجاعی باغینی، شبیه سازی مو و پارچه : سیاوش مصلحی- محمد مشتاقی، مشاور رسانه‌ای: فاطمه آذری، مدیر کمپین تبلیغاتی: وحید محرابیان، روابط عمومی: زهره محرابیان.