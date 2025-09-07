محمدعلی ایزدخواستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصفهان در طول هزار سال زندگی خود، توسعه‌ای پیوسته و منسجم داشته و سلسله‌های مختلف مسیر شهرسازی یکدیگر را ادامه داده‌اند. اما در یکصد سال اخیر و با اجرای سیاست‌های نوین شهرسازی، این پیوستگی دچار گسست شده است. وی افزود: امروز مهم‌ترین مأموریت مدیریت شهری در عرصه شهر تاریخی، رفع این گسست و پیوند دوباره گذشته با آینده شهر است؛ مأموریتی که بدون تکیه بر روایت‌های تاریخی و یافته‌های باستان‌شناسی امکان‌پذیر نیست.

کشف محله مدفون و کارگاه سفال‌پزی

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با اشاره به یافته‌های گذر کمر زرین گفت: دو سال پیش در جریان عملیات عمرانی، بقایای یک کارگاه سفال‌پزی و سپس سازه‌های سالم یک محله تاریخی از دل خاک بیرون آمد که نشان‌دهنده وجود لایه‌های شهری ناشناخته در اصفهان است. وی ادامه داد: این یافته‌ها هزاران قطعه سفال و کاشی زرین‌فام را شامل می‌شود و بخشی از زندگی روزمره اصفهانیان قرون گذشته را آشکار کرده است از ماهیت زندگی تا گذر بندی و شکل سازه‌های صنعتی آن زمان که همه در کنار هم قرار داشتند.

ایزدخواستی گفت: در حالی که برخی پیشنهاد کردند یافته‌ها زیر خاک دفن شوند، مدیریت شهری تصمیم گرفت این آثار را مرمت کرده و در معرض دید عموم قرار دهد. به گفته وی، این تصمیم، نقطه عطفی در نگاه به بافت تاریخی اصفهان محسوب می‌شود؛ چرا که به جای حذف آثار، آن‌ها به بخشی از زندگی امروز شهروندان تبدیل خواهند شد و یک تهدید توسعه، به نقطه ثقل توسعه بدل گردید. اینجا بود که روایت‌های کشف شده در اصیل‌ترین شکل آن استفاده شد یعنی روایت به واسطه سازه‌ها و اشیاءکشف شده در شکل یک موزه روباز شهری.

نخستین موزه باستان‌شناسی شهری

وی تصریح کرد: گذر کمر زرین اکنون در حال تبدیل شدن به نخستین موزه باستان‌شناسی شهری در قالب فضای باز شهری است؛ موزه‌ای که مجموعه‌ای از روایت‌های تاریخی، یافته‌های باستانی و آثار مرمت‌شده را در اختیار مردم و پژوهشگران قرار می‌دهد. مسئول بافت تاریخی شهر اصفهان افزود: این موزه می‌تواند اصفهان را به یکی از مقاصد جدید گردشگری فرهنگی و علمی کشور بدل کند و حتی ظرفیت قرار گرفتن در فهرست پروژه‌های میراث جهانی یونسکو را داراست.

گسترش تجربه کمر زرین به دیگر نقاط تاریخی

وی از آغاز فاز دوم مطالعات گذرکمر زرین خبر داد و گفت: همزمان کاوش‌های باستان‌شناسی در سایر سایت‌های باستانی نیز در دستور کار قرار دارد. وی این مکان‌ها را از مهم‌ترین نقاط تاریخی اصفهان دانست که می‌توانند روایت‌های پنهان و ناپیدای تاریخ این شهر را روشن کنند و به این شکل، کمرزرین به یک سایت مطالعاتی برای تدوین چارچوب پروژه‌های باستان شناسی شهری بدل شد که تجارب خوبی از آن تا این لحظه اخذ شده است.

ایزدخواستی با اشاره به ظرفیت عظیم اصفهان در روایت‌شناسی تاریخی گفت: در زیر پوست این شهر داستان‌های ناگفته بسیاری نهفته است که تنها با پژوهش‌های عمیق و کاوش‌های باستان‌شناسی آشکار می‌شوند. به باور وی، کشف این روایت‌ها می‌تواند در طراحی شهری معاصر و حتی سیاست‌های فرهنگی و گردشگری آینده اصفهان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. وی افزود: زیر پوست اصفهان آثار ارزشمندی است که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از اصفهان برای ما ایجاد کند و ملاقات جدیدی را از این شهر برای ما و گردشگران رقم بزند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت: سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان تمایل دارد این روایت‌ها را گردآوری و مستندسازی کند. در این مسیر از پایان‌نامه‌های دانشگاهی و پژوهش‌های علمی حمایت و مسئله باستان شناسی شهری اصفهان را مورد توجه قرار خواهد داد تا پژوهشگران توجه خود را معطوف آن کنند. وی تأکید کرد: یافته‌های کمر زرین می‌تواند زمینه همکاری‌های علمی ملی و بین‌المللی و جذب هیئت‌های پژوهشی داخلی و خارجی را نیز فراهم کند که از آن حمایت می‌کنیم.