به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده صبح سه شنبه در نشست خبری با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی از جمله شهرداری، اوقاف و سایر نهادهای مرتبط به وضعیت مرمت مسجد سید، مسجد جامع و گذر تاریخی «کمر زرین» اشاره کرد و گفت: بارها تأکید کردم که میراث فرهنگی به تنهایی قادر به انجام تمام پروژههای مرمتی و تأمین اعتبارات نیست و انتظار دارد سایر دستگاهها مطابق قانون وظایف خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: هیچدستگاهی به وظیفهاش عمل نکرده و برخی دستگاهها از انجام تعهدات خود طفره میروند و پروژههای میراثی را به تأخیر میاندازند.
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان ضمن بیان جزئیات متعدد از مشکلات اجرایی و مالکیتی، خطاب به رسانهها و مسئولان گفت که مسئولیت مرمت نباید تنها بر دوش میراث فرهنگی گذاشته شود و دستگاهها نمیتوانند با بیتوجهی به قانون، انتظار کار فراقانونی از این اداره داشته باشند.
وی همچنین به اختلافات مالکیتی در بازارها و تیمچهها اشاره کرد و افزود: درآمد مغازهها و برخی تیمچهها که پیشتر صرف مرمت میشد، توسط مالکان یا متولیان فروخته شده و این موضوع باعث مشکلاتی در انجام پروژههای مرمتی شده است.
کرمزاده درباره گذر «کمر زرین» و تأخیر شهرداری در تأمین کارگر و منابع لازم گفت: شهرداری اصفهان ده روز کارگر نداده، قرار بود روزانه ۲۵ نفر کارگر باشند، ولی اکنون حتی ۱۰ نفر هم نیستند.
وی همچنین به مشکلات دسترسی عمومی به پروژهها و عدم همکاری برخی دستگاهها اشاره کرد و گفت: میگویند میراث نمیگذارد، اما واقعیت این است که مسئولیت اصلی بر عهده شهرداری و دستگاههای مربوط است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در بخش دیگری از صحبتهای خود، به اقدامات شهرداری در چهارباغ و جشنهای محلی اشاره کرد و تأکید کرد: تا زمانی که او در سمت خود باشد، با تمام توان از میراث فرهنگی دفاع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع شخصی برخی افراد به خطر آثار تاریخی شهر لطمه بزند.
وی گفت: شفافسازی درباره پروژهها و همکاری واقعی سایر دستگاهها تنها راه پیشرفت مرمت و حفاظت آثار تاریخی است و از رسانهها خواست این موارد را پیگیری و به اطلاع مردم برسانند.
