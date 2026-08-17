کشف ۴۳ فقره سرقت در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با سارقان، با انجام اقدامات اطلاعاتی و اجرای طرح‌های هدفمند، طی یک هفته گذشته موفق به دستگیری چندین سارق شدند.

وی با اشاره به جزئیات این اقدامات، افزود: در یکی از این عملیات‌ها، دو سارق که در حوزه سرقت ترانس‌های برق فعالیت داشته به همراه تجهیزات مربوطه و یک دستگاه خودرو دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد، ادامه داد: در عملیاتی دیگر، دو سارق که اقدام به شکستن قفل مغازه‌ها در سطح شهر می‌کردند نیز شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ مهدوی‌کیا همچنین از شناسایی و دستگیری ۲۴ نفر سارق دیگر در عملیات‌های پلیسی خبر داد و گفت: این متهمان در تحقیقات صورت‌گرفته به بیش از ۴۳ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سارقان، تصریح کرد: تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.