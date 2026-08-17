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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

تداوم کشت‌های غیرمجاز در اسدآباد پذیرفتنی نیست

تداوم کشت‌های غیرمجاز در اسدآباد پذیرفتنی نیست

همدان- فرماندار اسدآباد گفت: با وجود مصوبات قانونی و ابلاغ ممنوعیت کشت دوم به دلیل تنش‌های شدید آبی تداوم کشت‌های غیرمجاز در برخی مزارع پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظری‌دوست ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مسئولان ادارات جهاد کشاورزی و امور منابع آب با تشریح وضعیت بحرانی منابع آبی شهرستان اظهار کرد: با وجود مصوبات قانونی و ابلاغ ممنوعیت کشت دوم به دلیل تنش‌های شدید آبی تداوم کشت‌های غیرمجاز در برخی مزارع پذیرفتنی نیست و این وضعیت نشان‌دهنده کوتاهی در نظارت بر اجرای قانون است.

وی با بیان اینکه شرایط منابع آبی اسدآباد در وضعیت هشدار قرار دارد، افزود: در شرایطی که اولویت اصلی مدیریت مصرف برای تامین آب شرب و کشاورزی پایدار است، هیچ بهانه‌ای برای چشم‌پوشی از تخلفات حوزه آب پذیرفته نیست و دستگاه‌های متولی مکلف هستند با قید فوریت و بدون هرگونه تعارف با متخلفان برخورد کنند.

فرماندار اسدآباد از ارجاع پرونده ۶۴ کشاورز متخلف که علیرغم ابلاغیه ممنوعیت اقدام به کشت دوم کرده‌اند خبر داد و گفت: این پرونده‌ها از طریق اداره امور منابع آب برای اعمال قانون و برخوردهای لازم پیگیری خواهد شد.

نظری‌دوست در بخش پایانی سخنان خود، حفظ منابع آبی را یک رسالت ملی و حق‌الناس دانست و تصریح کرد: منابع آب میراث آیندگان است و هرگونه اغماض در این زمینه خیانت به بیت‌المال محسوب می‌شود و از تمامی مدیران متولی انتظار می‌رود با جدیت در میدان عمل حضور داشته باشند و از هیچگونه کوتاهی در صیانت از حقوق مردم چشم‌پوشی نخواهد شد.

کد مطلب 6919405

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