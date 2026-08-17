به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظریدوست ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مسئولان ادارات جهاد کشاورزی و امور منابع آب با تشریح وضعیت بحرانی منابع آبی شهرستان اظهار کرد: با وجود مصوبات قانونی و ابلاغ ممنوعیت کشت دوم به دلیل تنشهای شدید آبی تداوم کشتهای غیرمجاز در برخی مزارع پذیرفتنی نیست و این وضعیت نشاندهنده کوتاهی در نظارت بر اجرای قانون است.
وی با بیان اینکه شرایط منابع آبی اسدآباد در وضعیت هشدار قرار دارد، افزود: در شرایطی که اولویت اصلی مدیریت مصرف برای تامین آب شرب و کشاورزی پایدار است، هیچ بهانهای برای چشمپوشی از تخلفات حوزه آب پذیرفته نیست و دستگاههای متولی مکلف هستند با قید فوریت و بدون هرگونه تعارف با متخلفان برخورد کنند.
فرماندار اسدآباد از ارجاع پرونده ۶۴ کشاورز متخلف که علیرغم ابلاغیه ممنوعیت اقدام به کشت دوم کردهاند خبر داد و گفت: این پروندهها از طریق اداره امور منابع آب برای اعمال قانون و برخوردهای لازم پیگیری خواهد شد.
نظریدوست در بخش پایانی سخنان خود، حفظ منابع آبی را یک رسالت ملی و حقالناس دانست و تصریح کرد: منابع آب میراث آیندگان است و هرگونه اغماض در این زمینه خیانت به بیتالمال محسوب میشود و از تمامی مدیران متولی انتظار میرود با جدیت در میدان عمل حضور داشته باشند و از هیچگونه کوتاهی در صیانت از حقوق مردم چشمپوشی نخواهد شد.
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