به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان رزن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، اظهار کرد: آزادگان نماد عزت، سربلندی و استقامت ملت ایران هستند و هیچ‌گاه نباید ایثار و رنج‌هایی را که در دوران اسارت متحمل شدند، فراموش کنیم.

وی با بیان اینکه آزادگان با تحمل سال‌ها سختی و شکنجه، امید خود را از دست ندادند، افزود: کسانی که به دنبال تحقیر آزادگان و ملت ایران بودند امروز در چه جایگاهی قرار دارند و ملت ایران با تکیه بر مقاومت و ایستادگی خود همچنان سربلند است.

فرماندار رزن با اشاره به خاطرات خانواده‌های آزادگان در سال‌های چشم‌انتظاری، گفت: بسیاری از خانواده‌ها سال‌ها چشم‌به‌راه بازگشت عزیزان خود بودند و شادی و شوق آنها در روز بازگشت آزادگان از خاطرات ماندگار تاریخ این سرزمین است.

جهانیان با بیان اینکه آزادگان پس از دوران اسارت با چهره‌هایی مصمم و اعتمادبه‌نفس بالا وارد جامعه شدند، تصریح کرد: انسان‌هایی که از چنین آزمون سختی سربلند بیرون می‌آیند به قابلیت‌ها و پختگی‌هایی دست پیدا می‌کنند که سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و جامعه محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فرهنگ آزادگی در مدیریت کشور، گفت: آزادگان در شرایطی که هیچ روزنه‌ای برای آینده متصور نبودند امید، ایستادگی و مقاومت خود را حفظ کردند؛ این همان فرهنگی است که امروز نیز می‌تواند در مدیریت کشور مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار رزن تاکید کرد: تجربه اسارت و عبور آزادگان از آن شرایط سخت خود یک آزمون بزرگ بود و افرادی که از چنین آزمونی سربلند خارج می‌شوند توانمندی‌هایی پیدا می‌کنند که می‌تواند در عرصه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ امید در جامعه، گفت: حتی زمانی که تحریم‌ها و فشارها وجود دارد و بسیاری از مسیرها دشوار می‌شود باید به توانمندی‌های درونی خود تکیه کنیم و با کمترین امکانات برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش کنیم.

جهانیان خاطرنشان کرد: همین نگاه را می‌توان در شهرستان رزن نیز دنبال کرد و با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود برای ارتقای سطح رفاه، اقتصاد و پیشرفت شهرستان گام برداشت.

وی همچنین حضور مسئولان و مردم در کنار آزادگان را نشانه قدردانی از این سرمایه‌های ارزشمند دانست و گفت: دیدار با آزادگان تنها ادای احترام نیست بلکه فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه، استقامت و روحیه امیدبخش آنها در مسیر خدمت و مدیریت جامعه است.