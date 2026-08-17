به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی چه تمهیداتی برای حمایت از تأمین آورده سهم متقاضیان دهک‌های یک تا چهار و جلوگیری از انصراف و فروش امتیاز متقاضیان نهضت ملی مسکن در نظر گرفته است، گفت: قرار است سکونت، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، با دخالت دولت اتفاق بیفتد.

وی افزود: بخشی از دهک‌هایی که محرومان را تشکیل می‌دهند، در میان ۸۵۰ هزار واحدی بودند که از قبل برای آنها ثبت‌نام انجام شده و مبالغی نیز پرداخت کرده بودند.

صادق بیان کرد: بخشی از اقداماتی که پیش بردیم، مربوط به همین افراد است و فکر می‌کنم حدود ۳۵۰ هزار نفر از آنها شناسایی شده‌اند. برای این افراد تمهیداتی از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته‌ایم که بتوانیم در اختیارشان قرار دهیم و دستورالعمل‌های مربوط به این موضوع نیز ابلاغ شده است.

تهاتر زمین برای تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی درباره یکی دیگر از راهکارهای حمایت از متقاضیان کم‌برخوردار اظهار کرد: تهاتر زمین با پیمانکار نیز در دستور کار قرار گرفته است تا از این طریق کار به اتمام برسد و سپس سهم متقاضی به صورت قرض‌الحسنه از او دریافت شود.

اختصاص ۸ همت برای تأمین آورده محرومان

وی یادآور شد: برای تأمین سهم آورده محرومان نیز امسال، برای نخستین‌بار، حدود ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته این تخصیص نیز باید انجام شود و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

آغاز ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه مسکن محرومان نیز ۵۰ هزار واحد را با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن آغاز کرده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به برنامه ساخت مسکن کارگری گفت: بیش از ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری نیز آغاز شده است.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: در این طرح‌ها، معمولاً اراضی توسط وزارت راه و شهرسازی تنظیم و تأمین می‌شود و وام‌ها و تسهیلات مورد نیاز نیز در ادامه تأمین خواهد شد. کارخانه‌ها و بخش‌های صنعتی و معدنی نیز در این زمینه با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم را انجام می‌دهند.