به گزارش خبرگزاری مهر از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، محمد فیضی، معاون برنامه و بودجه معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از تصویب بخشی از برنامه عملیاتی رفع تنش آبی در مناطق روستایی و عشایری در هیئت وزیران خبر داد.

فیضی با اشاره به جایگاه و مأموریت معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در اجرا و نظارت بر برنامه ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، فقر چندبعدی و محرومیت‌زدایی نقش محوری داشته و راهبری و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را بر عهده دارد.

وی افزود: در همین چارچوب و با توجه به اهمیت تأمین آب پایدار در روستاها و مناطق عشایری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، بر مبنای تفاهم‌نامه منعقدشده با سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدامات گسترده‌ای را برای عملیاتی‌کردن برنامه رفع تنش آبی در دستور کار قرار داد.

معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، پروژه‌های اولویت‌دار رفع تنش آبی روستایی و عشایری احصا و فهرست پروژه‌ها و اقدامات مورد نیاز، از جمله اجرای طرح‌های آبرسانی، تأمین و تقویت مولدهای برق تأسیسات آبی، آبرسانی سیار و پروژه‌های مرتبط با رفع تنش آبی جامعه عشایری، نهایی و برای طی مراحل قانونی ارائه شد.

فیضی گفت: این مجموعه اقدامات در چارچوب ظرفیت‌های بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پس از طی فرآیند کارشناسی و قانونی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در هیئت وزیران مطرح و بخش مربوط به تأمین منابع و اجرای پروژه‌های رفع تنش آبی روستایی و عشایری به تصویب رسید.

وی با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات مربوط به رفع تنش آبی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در جدول (۱۰-ج) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵ همت برای رفع تنش آبی روستایی و عشایری پیش‌بینی شده است که با مصوبه اخیر هیئت وزیران، حدود ۱۰ همت از این منابع وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.

فیضی با اشاره به تداوم برنامه‌های معاونت برای محرومیت‌زدایی در سایر حوزه‌ها گفت: در حوزه‌های راهداری، نوسازی مدارس سنگی، آبخیزداری و آبخوانداری نیز با سازمان برنامه و بودجه کشور به توافقات لازم برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار دست یافته‌ایم و فرآیند عملیاتی‌شدن این طرح‌ها در حال پیگیری است.

وی افزود: این اقدامات محدود به حوزه آب نخواهد بود و برنامه معاونت برای کاهش محرومیت و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی در سایر حوزه‌های زیرساختی و توسعه‌ای نیز در حال پیگیری است و متناسب با پیشرفت کار و نهایی‌شدن توافقات، جزئیات اقدامات و پروژه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع خاطرنشان کرد: مطابق تأکید و نظر معاون محترم رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، اعتبارات اختصاص‌یافته به روستاها و مناطق محروم باید در جای خود، در زمان مناسب و با رعایت اولویت‌های تعیین‌شده به مصرف برسد و منابع نباید از اهداف اصلی محرومیت‌زدایی فاصله بگیرد.

فیضی تأکید کرد: رویکرد معاونت این است که منابع پیش‌بینی‌شده صرفاً در سطح اعتبار باقی نماند، بلکه با احصای دقیق نیازها، اولویت‌بندی پروژه‌ها، هماهنگی بین دستگاهی و نظارت بر فرآیند اجرا به طرح‌های مشخص و قابل اجرا در مناطق روستایی و عشایری تبدیل شود.

وی در پایان، رفع تنش آبی و توسعه زیرساخت‌های اساسی را از الزامات تحقق عدالت اجتماعی، کاهش فقر چندبعدی و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی و عشایری دانست و تاکید کرد که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، اجرای این برنامه‌ها را با جدیت دنبال خواهد کرد.