به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم سهرابی با تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان اظهار کرد: تاکنون ۴۲۵ هزار و ۶۸۷ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در سطح استان خریداری شده و روند خرید و تحویل گندم به مراکز تعیینشده همچنان تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی افزود: این میزان گندم در ۵۵ مرکز خرید با پراکنش مناسب در سطح استان از کشاورزان دریافت شده است تا گندمکاران امکان دسترسی آسان به مراکز خرید و تحویل محصول خود را داشته باشند.
وی با اشاره به مشارکت گسترده کشاورزان در عملیات خرید تضمینی گفت: تاکنون ۲۲ هزار و ۹۶۱ کشاورز محصول خود را به شبکه خرید تضمینی تحویل دادهاند و گندم تحویلی آنان در قالب ۵۴ هزار و ۲۵۹ محموله دریافت و ثبت شده است.
سهرابی ارزش ریالی گندمهای خریداریشده را ۲۰۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این میزان، تاکنون ۱۱۶ هزار میلیارد ریال به گندمکاران پرداخت شده که معادل ۵۶ درصد کل مطالبات کشاورزان است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی درباره روند پرداخت مطالبات کشاورزان اظهار کرد: گندمکارانی که محصول خود را تا ۲۰ خردادماه به مراکز خرید تحویل دادهاند، تاکنون ۸۰ درصد مطالبات خود را دریافت کردهاند، کشاورزانی که در فاصله ۲۰ خرداد تا ۸ تیرماه محصول خود را تحویل دادهاند نیز ۶۵ درصد مطالبات خود را دریافت کردهاند.
وی ادامه داد: برای گندمکارانی که محصول خود را از ۹ تیر تا ۱۹ مردادماه تحویل دادهاند، تاکنون ۳۶ درصد مطالبات پرداخت شده است؛ بر همین اساس، پیگیریهای مستمر برای تأمین و تخصیص منابع مالی و تسریع در پرداخت باقیمانده مطالبات تمامی گندمکاران با جدیت ادامه دارد.
سهرابی با اشاره به رشد خرید تضمینی گندم در استان بیان کرد: مجموع خرید تضمینی گندم در سال گذشته ۳۴۳ هزار و ۳۷۴ تن بود، در حالی که خرید امسال تاکنون به ۴۲۵ هزار و ۶۸۷ تن رسیده و بدین ترتیب میزان خرید استان نسبت به کل خرید سال گذشته، نزدیک به ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که عملیات خرید امسال نیز در مقایسه با سال گذشته با حجم قابل توجهی ادامه داشته است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: مشهد با حدود ۵۵ هزار تن بیشترین میزان خرید گندم را در استان به خود اختصاص داده و پس از آن چناران با حدود ۴۰ هزار تن و تربت جام با حدود ۳۸ هزار تن در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی تاکید کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران از اولویتهای مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان است و پیگیریهای مستمر از طریق مراجع ذیربط برای تأمین منابع و تسریع در پرداخت وجوه باقیمانده کشاورزان در حال انجام است.
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