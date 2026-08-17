کشف بیش از ۲۹۰۰ فشنگ جنگی و دستگیری ۲ قاچاقچی در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی کرامتی از دستگیری ۲ نفر از قاچاقچیان سلاح و مهمات و کشف ۲ هزار و ۹۰۴ عدد فشنگ جنگی سلاح کلاش و مقداری مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان بیان کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ۲ نفر قاچاقچی سلاح و مهمات را شناسایی و دستگیر کردند که در بازرسی از وسایل همراه آنان، ۲ هزار و ۹۰۴ فشنگ جنگی سلاح کلاش، حدود ۹۹ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک دستگاه وانت پراید نیز توقیف شد.

وی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با عوامل ناامنی و قاچاقچیان سلاح و مهمات، خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هدفمند، اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش مردم تحت تأثیر فعالیت مجرمان قرار گیرد.