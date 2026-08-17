به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند دیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم که با حضور اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم برگزار شد، اظهار کرد: عملکرد رسانهها در شرایط دشوار اخیر نشان داد که خبرنگاران تنها به انعکاس اتفاقات بسنده نکردند، بلکه در مدیریت فضای عمومی و هدایت جریانهای اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا کردند.
وی افزود: در جریان تحولات اخیر، خبرنگاران بدون آنکه از پشتوانههای مالی یا وعدههای خاص برخوردار باشند، مسئولیت حرفهای خود را دنبال کردند و بخش قابل توجهی از اصحاب رسانه با حفظ استقلال حرفهای توانستند در بزنگاههای حساس به وظیفه خود عمل کنند.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: آنچه در میدان رسانه مشاهده شد نشان داد خبرنگاران میتوانند در کنار روایت دقیق رویدادها، در شکلگیری جریانهای اجتماعی و جهتدهی صحیح به افکار عمومی نیز اثرگذار باشند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نیازمند با اشاره به گستردگی جنگ رسانهای و ترکیبی دشمن بیان کرد: امروز با صحنهای مواجه هستیم که دشمن با استفاده از ظرفیتهای مختلف و بهرهگیری از ابزارهای گسترده، از عرصه رسانه گرفته تا مدیریت فضای اقتصادی و افکار عمومی، تلاش میکند بر تحولات اثر بگذارد و در چنین شرایطی برخورداری از رسانهای قدرتمند و برنامهمحور یک ضرورت است.
رسانهها در خط مقدم جنگ روایتها ایستادهاند
وی گفت: جهان امروز بیش از گذشته تحت تأثیر تحولات نظامی و امنیتی قرار گرفته است و گسترش درگیریها در عرصههای مختلف، ضرورت تقویت ظرفیت رسانهای کشور را دوچندان میکند.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: در شرایطی که احتمال گسترش بحرانها و افزایش دامنه تقابلها در سطح منطقهای و بینالمللی وجود دارد، رسانه باید بتواند با برنامهریزی دقیق، روایت درست و مدیریت هوشمندانه فضای عمومی، نقش خود را در تبیین واقعیتها به شکل مؤثرتری ایفا کند.
نیازمند تصریح کرد: تجربه نشان داده است که هر اندازه یک جریان رسانهای از انسجام، برنامه و قدرت روایت بیشتری برخوردار باشد، امکان اثرگذاری آن بر افکار عمومی و تحولات اجتماعی نیز افزایش پیدا میکند و این ظرفیت در جمهوری اسلامی ایران باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان قم اظهار کرد: قم علاوه بر برخورداری از خانه مطبوعات و مجموعههای رسانهای فعال، از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی گستردهای برخوردار است که میتواند زمینه را برای افزایش اثرگذاری رسانهها فراهم کند.
قم میتواند الگوی همافزایی رسانهای باشد
عضو شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: زمانی که ظرفیتهای مختلف فرهنگی، هنری و رسانهای در کنار یکدیگر قرار گیرند، امکان شکلگیری جریانهای مؤثر اجتماعی بیشتر میشود و قم به دلیل برخورداری از مجموعههای فعال در این حوزه میتواند در این زمینه پیشرو باشد.
نیازمند ادامه داد: رسانهها در مقاطع مختلف نشان دادهاند که میتوانند در تحولات سیاسی و اجتماعی و حتی در شکلگیری نتایج انتخابات اثرگذار باشند و این تجربه نشان میدهد قدرت رسانه در جامعه بسیار فراتر از انتشار اخبار و گزارشهای روزانه است.
وی گفت: ارتباط میان رسانه و هنرمندان نیز میتواند به افزایش دامنه اثرگذاری پیامهای اجتماعی کمک کند و در قم ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای مختلف هنری وجود دارد که باید میان آنها و جامعه رسانهای ارتباط مؤثرتری شکل بگیرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: ایجاد این پیوند و همافزایی، نیازمند ابتکار و توانمندی اهالی رسانه است تا ظرفیتهای موجود در حوزههای مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهند و از مجموع این توان برای تقویت سرمایه اجتماعی استفاده کنند.
رسانه باید قدرت مطالبهگری را تقویت کند
نیازمند با تأکید بر نقش رسانه در شکلگیری مطالبات عمومی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین کارکردهای رسانه، کمک به شکلگیری مطالبههای صحیح و منطقی در جامعه و تبدیل مطالبات عمومی به موضوعاتی است که بتواند مسیر تصمیمگیری و مدیریت امور را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: رسانه میتواند با تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان، مسائل و مطالبات جامعه را به شکل دقیقتر مطرح کند و در کنار آن با تبیین درست موضوعات، به افزایش آگاهی عمومی و تقویت قدرت اجتماعی کمک کند.
عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این مسیر در استان قم به خوبی طی شده است و فعالان رسانهای نشان دادهاند که ظرفیت اثرگذاری بالایی دارند، اما میتوان با برنامهریزی منسجمتر و ایجاد هماهنگی بیشتر میان ظرفیتهای رسانهای، فرهنگی و هنری، این اثرگذاری را در آینده افزایش داد.
نیازمند در پایان تأکید کرد: استمرار این مسیر و تقویت همکاری میان رسانهها و مجموعههای فرهنگی و اجتماعی میتواند زمینهساز نقشآفرینی مؤثرتر رسانه در جامعه و افزایش قدرت روایتگری، مطالبهگری و اثرگذاری اجتماعی در آینده باشد.
قم- عضو شورای شهر قم گفت: رسانه در شرایط کنونی تنها وظیفه انتقال رویدادها را بر عهده ندارد بلکه با روایتگری صحیح، هدایت افکار عمومی و تقویت مطالبهگری میتواند در جنگ ترکیبی نقش آفرینی کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند دیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم که با حضور اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم برگزار شد، اظهار کرد: عملکرد رسانهها در شرایط دشوار اخیر نشان داد که خبرنگاران تنها به انعکاس اتفاقات بسنده نکردند، بلکه در مدیریت فضای عمومی و هدایت جریانهای اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا کردند.
نظر شما