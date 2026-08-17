به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند دیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم که با حضور اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم برگزار شد، اظهار کرد: عملکرد رسانه‌ها در شرایط دشوار اخیر نشان داد که خبرنگاران تنها به انعکاس اتفاقات بسنده نکردند، بلکه در مدیریت فضای عمومی و هدایت جریان‌های اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا کردند.



وی افزود: در جریان تحولات اخیر، خبرنگاران بدون آنکه از پشتوانه‌های مالی یا وعده‌های خاص برخوردار باشند، مسئولیت حرفه‌ای خود را دنبال کردند و بخش قابل توجهی از اصحاب رسانه با حفظ استقلال حرفه‌ای توانستند در بزنگاه‌های حساس به وظیفه خود عمل کنند.



عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: آنچه در میدان رسانه مشاهده شد نشان داد خبرنگاران می‌توانند در کنار روایت دقیق رویدادها، در شکل‌گیری جریان‌های اجتماعی و جهت‌دهی صحیح به افکار عمومی نیز اثرگذار باشند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.



نیازمند با اشاره به گستردگی جنگ رسانه‌ای و ترکیبی دشمن بیان کرد: امروز با صحنه‌ای مواجه هستیم که دشمن با استفاده از ظرفیت‌های مختلف و بهره‌گیری از ابزارهای گسترده، از عرصه رسانه گرفته تا مدیریت فضای اقتصادی و افکار عمومی، تلاش می‌کند بر تحولات اثر بگذارد و در چنین شرایطی برخورداری از رسانه‌ای قدرتمند و برنامه‌محور یک ضرورت است.



رسانه‌ها در خط مقدم جنگ روایت‌ها ایستاده‌اند



وی گفت: جهان امروز بیش از گذشته تحت تأثیر تحولات نظامی و امنیتی قرار گرفته است و گسترش درگیری‌ها در عرصه‌های مختلف، ضرورت تقویت ظرفیت رسانه‌ای کشور را دوچندان می‌کند.



عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: در شرایطی که احتمال گسترش بحران‌ها و افزایش دامنه تقابل‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد، رسانه باید بتواند با برنامه‌ریزی دقیق، روایت درست و مدیریت هوشمندانه فضای عمومی، نقش خود را در تبیین واقعیت‌ها به شکل مؤثرتری ایفا کند.



نیازمند تصریح کرد: تجربه نشان داده است که هر اندازه یک جریان رسانه‌ای از انسجام، برنامه و قدرت روایت بیشتری برخوردار باشد، امکان اثرگذاری آن بر افکار عمومی و تحولات اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند و این ظرفیت در جمهوری اسلامی ایران باید با جدیت بیشتری دنبال شود.



وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان قم اظهار کرد: قم علاوه بر برخورداری از خانه مطبوعات و مجموعه‌های رسانه‌ای فعال، از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای برخوردار است که می‌تواند زمینه را برای افزایش اثرگذاری رسانه‌ها فراهم کند.



قم می‌تواند الگوی هم‌افزایی رسانه‌ای باشد



عضو شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: زمانی که ظرفیت‌های مختلف فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در کنار یکدیگر قرار گیرند، امکان شکل‌گیری جریان‌های مؤثر اجتماعی بیشتر می‌شود و قم به دلیل برخورداری از مجموعه‌های فعال در این حوزه می‌تواند در این زمینه پیشرو باشد.



نیازمند ادامه داد: رسانه‌ها در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که می‌توانند در تحولات سیاسی و اجتماعی و حتی در شکل‌گیری نتایج انتخابات اثرگذار باشند و این تجربه نشان می‌دهد قدرت رسانه در جامعه بسیار فراتر از انتشار اخبار و گزارش‌های روزانه است.



وی گفت: ارتباط میان رسانه و هنرمندان نیز می‌تواند به افزایش دامنه اثرگذاری پیام‌های اجتماعی کمک کند و در قم ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف هنری وجود دارد که باید میان آنها و جامعه رسانه‌ای ارتباط مؤثرتری شکل بگیرد.



عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: ایجاد این پیوند و هم‌افزایی، نیازمند ابتکار و توانمندی اهالی رسانه است تا ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهند و از مجموع این توان برای تقویت سرمایه اجتماعی استفاده کنند.



رسانه باید قدرت مطالبه‌گری را تقویت کند



نیازمند با تأکید بر نقش رسانه در شکل‌گیری مطالبات عمومی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای رسانه، کمک به شکل‌گیری مطالبه‌های صحیح و منطقی در جامعه و تبدیل مطالبات عمومی به موضوعاتی است که بتواند مسیر تصمیم‌گیری و مدیریت امور را تحت تأثیر قرار دهد.



وی افزود: رسانه می‌تواند با تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان، مسائل و مطالبات جامعه را به شکل دقیق‌تر مطرح کند و در کنار آن با تبیین درست موضوعات، به افزایش آگاهی عمومی و تقویت قدرت اجتماعی کمک کند.



عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این مسیر در استان قم به خوبی طی شده است و فعالان رسانه‌ای نشان داده‌اند که ظرفیت اثرگذاری بالایی دارند، اما می‌توان با برنامه‌ریزی منسجم‌تر و ایجاد هماهنگی بیشتر میان ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری، این اثرگذاری را در آینده افزایش داد.



نیازمند در پایان تأکید کرد: استمرار این مسیر و تقویت همکاری میان رسانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز نقش‌آفرینی مؤثرتر رسانه در جامعه و افزایش قدرت روایتگری، مطالبه‌گری و اثرگذاری اجتماعی در آینده باشد.