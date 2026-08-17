آیت الله فلاحتی: فرهنگ گیلان با ابتذال بیگانه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در دیدار با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، از عفاف و حجاب به مثابه یک سرمایه اجتماعی سخن گفت و اظهار کرد: سرمایه ای که، اگر از کف برود، آنچه ویران می شود تنها یک روسری نیست، بلکه اعتماد و امنیت روانی خانواده هاست.

نماینده ولی فقیه در گیلان با نگاهی دلسوزانه تأکید کرد: مسئله پوشش را نباید به یک جنگ صورتها فروکاست؛ آنچه در خطر است، هویت دختران این سرزمین است. وی تصریح کرد که جوان باحجاب یا بی حجاب، هر دو فرزند این آب و خاک اند و زبان خیرخواهی، مقدم بر زبان گله است؛ اما این خیرخواهی هرگز به معنای سکوت در برابر هنجارشکنی سازمان یافته نیست.

آیت الله فلاحتی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی گیلان، آن را دیار عالمان بیدار و مردمانِ غیور خواند و افزود: فرهنگ این استان هرگز با بی بندوباری و ابتذال نسبتی نداشته است؛ آنچه امروز در برخی ساحت ها دیده میشود، هم با خلق و خوی اصیل گیلانی بیگانه است و هم با شأن انقلاب اسلامی.

وی تأکید کرد: این دیار، گهواره علم و عرفان و پرورشگاه عالمان بوده و شایسته نیست که ویترین فرهنگ آن را ناهنجاری بیاراید.

وی همچنین از مسئولان خواست تا به جای برخوردهای سلیقه ای و مقطعی، کار را به دست مردم مؤمن و آمران به معروف محل های بسپارند و با تربیت نیروهای بومی و انقلابی، این فریضه را از حالت اداری به یک نهضت اجتماعی تبدیل کنند.

به گفته وی، امر به معروف و نهی از منکر اگر از متن مساجد و کوچه ها برنخیزد، به خشکی یک بخشنامه تنزل خواهد یافت.

نماینده ولی فقیه در گیلان در این دیدار، از نهادهای فرهنگی همچون ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواست تا سرمایه گذاری بر اقناع و گفتمان سازی را جدی بگیرند و یادآور شد: نسل امروز را باید با منطق، محبت و الگوی رفتاری همراه کرد؛ جوانی که پای سخن محبت بنشیند، هرگز پای لجبازی نخواهد ایستاد.

آیت الله فلاحتی در بخشی از سخنان خود، با گلایه مندی از برخی فضاسازی ها تصریح کرد: وقتی از حجاب و عفاف سخن میگویم، بعضیها میگویند چرا صحبت میکنی؟ اگر من سخن نگویم،کسی دیگه نگوید! پس چه کسی باید سخن بگوید؟

وی این پرسش را پرسش وجدانی همه دلسوزان انقلاب دانست و افزود: سکوت خواص در برابر هنجارشکنی، نخستین پله برای عادیشدن منکر است و روزی فرا میرسد که دیگر هیچ صدایی از هیچ تریبونی به دفاع از ارزش ها بلند نمی شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان تأکید کرد که وظیفه سخن گفتن در باب عفاف، نه یک ادعا، بلکه یک تکلیف شرعی و انقلابی است؛ تکلیفی که اگر عالمان و دلسوزان آن را وانهاده بودند، امروز نه از حجاب، که از بسیاری دیگر از ارزش ها نیز اثری بر جای نمانده بود.

به گفته وی، این سخن گفتن، نه از سر کینه ورزی، که از سر دلسوزی برای آینده دختران و پسران این مرز و بوم است.

وی در پایان تصریح کرد: آنان که از این سخنان دلخور می شوند، باید به جای پرسیدن چرا میگویی؟، از خود بپرسند که چرا این حقیقت تلخ، نیاز به تکرار دارد؛ حقیقتی که اگر به موقع بیان میشد و گوش شنوایی برای آن بود، امروز به این درجه از حساسیت نمی رسید.