۷ هزار و ۸۰۰ پروژه آموزشی در نقشه راه دولت چهاردهم قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خانمحمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، با اشاره به برنامههای دولت چهاردهم در حوزه مدرسهسازی گفت: نقشه راه ما به نتیجه رساندن ۷ هزار و ۸۰۰ پروژه آموزشی است و سهم استانها در این زمینه مشخص شده است.
خانمحمدی با اشاره به شاخص سرانه فضای آموزشی اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی از ۵.۴۵ به ۵.۵۹ رسیده است و پیشبینی ما این است که این رقم تا آبانماه امسال به حدود ۵.۷۴ برسد.
وی افزود: آمارها به تفکیک مقطع، شهرستان و منطقه مشخص است و مدیران شهرستانها باید بر اساس میانگین سرانه فضای آموزشی در شهرستان، برنامهریزی و تمرکز کنند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: در مجموع، ۷ هزار و ۸۰۰ پروژه در نقشه راه قرار دارد و از این تعداد، حدود ۷ هزار و ۴۰۰ پروژه در حال پیگیری است.
خانمحمدی گفت: بر اساس پیشبینیهای انجامشده و اعتباراتی که استانداران اختصاص میدهند، حدود ۴ هزار و ۷۰۰ پروژه به پایان میرسد و حدود ۳ هزار پروژه دیگر برای سال جدید باقی خواهد ماند که باید برای آنها برنامهریزی ویژهای انجام شود.
وی با اشاره به شرایط جنگی و عدم تخصیص کامل اعتبارات افزود: اگر مدیری بخواهد پروژه جدیدی اضافه کند، باید طبق الگوی نهضت مدرسهسازی، منابع آن را با مشارکت مردم و ظرفیتهای موجود تأمین کند.
۲ هزار و ۳۶۰ پروژه در گام دوم نهضت مدرسهسازی
خانمحمدی با اشاره به گام دوم نهضت مدرسهسازی اظهار کرد: در گام دوم، بیش از ۲ هزار و ۳۶۰ پروژه در سامانه ثبت و پیگیری خواهد شد که پیشبینی میکنیم بخش قابل توجهی از موضوعات مربوط به آنها تا هفته نخست مهرماه تعیین تکلیف شود.
وی مدارس سنگی، مدارس کانکسی و کلاسهای با تراکم بالای ۳۵ دانشآموز را از جمله اولویتهای این طرح عنوان کرد و گفت: این مناطق شناسایی شدهاند و تا پایان نهضت، این مشکلات باید برطرف شوند.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به وضعیت مدارس سنگی گفت: ۲۲ استان درگیر مدارس سنگی هستند و برای رفع این مشکل، تعهداتی از سوی بنیاد علوی و مجموعه بسیج ایجاد شده است.
خانمحمدی افزود: با پیگیری معاونت محرومیتزدایی نیز اعتباری در اختیار استانها قرار گرفته است و باید این اعتبار برای رفع مشکل مدارس سنگی جذب شود. پیشبینی شده ۵۰ درصد این مدارس تا مهر امسال و مابقی تا مهر سال آینده تعیین تکلیف شوند.
وی با تأکید بر نقش مردم در نهضت مدرسهسازی اظهار کرد: حدود ۵۹ هزار نفر در هیئتهای امنای پروژهها عضویت دارند و اطلاعات آنها در سامانه ثبت شده است.
خانمحمدی گفت: رئیسجمهور بارها تأکید کردهاند که مردم باید این کار را جلو ببرند و توجه به هیئتهای امنا و برگزاری جلسات با آنها میتواند راهگشا باشد.
استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای مدرسهسازی
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور یکی از ظرفیتهای مهم تأمین منابع را مسئولیت اجتماعی شرکتها دانست و گفت: ۲۵ درصد مسئولیت اجتماعی شرکتها طبق مصوبه دولت باید در آموزش و پرورش هزینه شود.
وی همچنین به حقوق دولتی معادن، ظرفیت ماده ۱۸ قانون شوراها برای مجتمعهای بزرگ و سه درصد عوارض شهرداریها اشاره کرد و افزود: از این ظرفیتها باید برای تأمین منابع و توسعه فضاهای آموزشی استفاده شود.
خانمحمدی با اشاره به نقش جشنوارههای خیرین مدرسهساز در تأمین منابع گفت: تعهدات خیرین در شرایط سخت جنگی از عدد ۱۸ به ۲۸ همت رسیده و برای سال آینده نیز بیش از ۳۰ همت برنامهریزی شده است.
وی تأکید کرد: جشنوارههای شهرستانی برای ما بسیار مهم است و از همه رؤسای ادارات شهرستانها میخواهم این جشنوارهها را جدی بگیرند و برای افزایش مشارکت خیرین تلاش کنند.
خانمحمدی همچنین از برنامه تبدیل مدارس کوچکمقیاس به مجتمعهای بزرگ آموزشی خبر داد و گفت: در چارچوب بند «د» ماده ۹۲، مدارس کوچکمقیاس به مجتمعهای بزرگمقیاس تبدیل خواهند شد و مطالعات ۴۵ پروژه در این زمینه آغاز شده است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در پایان با اشاره به طرح تطبیق کد فضاهای آموزشی گفت: برای شفافسازی، ۱۰۵ هزار کد فضا تاکنون تطبیق داده شده است و اکنون دقیقاً میدانیم در فضاهای فیزیکی موجود، چه کدهای آموزشی مستقر هستند. گزارش نهایی این طرح در هفته نخست شهریورماه ارائه خواهد شد.
نظر شما