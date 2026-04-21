کاهش سرانه مدارس زیر ۲ مترمربع از ۱۱ منطقه به یک منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در بازدید وزیر آموزش و پرورش از این سازمان، گزارشی از اقدامات انجام شده در گام دوم نهضت مدرسه سازی دولت چهاردهم و نیز تمهیدات مرتبط با بازسازی و بهسازی مدارس آسیب دیده در جنگ تحمیلی اخیر ارائه کرد.

وی با اشاره به تداوم فعالیت‌ها در روزهای تعطیل و شرایط حساس کشور، اظهارکرد: مجموعه نوسازی مدارس حتی در سخت‌ترین روزها نیز از حرکت بازنمانده و مدیران ارشد سازمان در کنار ستاد مرکزی، با برگزاری جلسات مستمر، تشکیل قرارگاه‌های عملیاتی، پیگیری وضعیت استان‌ها و حضور میدانی در مناطق مختلف، روند خدمت‌رسانی را بدون وقفه ادامه داده‌اند.

مدیریت بحران در روزهای جنگ؛ از جلسات قرارگاهی تا حضور میدانی

به گفته رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، در هفته نخست آغاز شرایط بحرانی، جلسات روزانه قرارگاهی و پس از آن نشست‌های هفتگی برای رصد وضعیت پروژه‌ها، ایمنی مدارس و مدیریت شرایط اضطراری برگزار شد.

وی افزود: در همین مدت، نشست‌های پدافند غیرعامل به‌صورت فوق العاده تشکیل شد و اقدامات لازم برای آمادگی مجموعه‌ها در برابر شرایط احتمالی در دستور کار قرار گرفت.

خان‌محمدی همچنین از حضور میدانی رئیس‌ و سخنگوی جامعه خیرین و مدیران سازمان و استان ها در مناطق مختلف از جمله پرند، تهران، خمین، میناب و دیگر مناطق آسیب دیده در جنگ تحمیلی اخیر یاد کرد و این حضور را نشانه‌ای از عزم خانواده نوسازی مدارس کشور برای پیگیری میدانی مسائل آموزشی و عمرانی دانست.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در کنار ادامه فعالیت‌های عمرانی با رعایت ملاحظات ایمنی، موضوع رسیدگی فوری به مدارس آسیب‌دیده، آوار برداری، تعمیرات و تأمین زیرساخت‌های اضطراری نظیر آب، برق و گاز نیز در اولویت قرار داشته است.

«پویش فرشته‌های میناب» یک پروژه ملی برای بازسازی امید

بخش مهمی از گزارش رئیس سازمان نوسازی مدارس به حادثه میناب و برنامه‌ریزی برای بازسازی و ایجاد یک مجموعه آموزشی جدید اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، پس از حمله به دانش‌آموزان میناب، و نیز آسیب دیدن برخی از مدارس در کشور یک برنامه ویژه برای بازسازی و بهسازی مدارس با مشارکت مردم شکل گرفت، همچنین برای احداث مجموعه‌ای مدرن آموزشی به یاد شهدای میناب با محور قرار گرفتن «پویش فرشته‌های میناب» حرکت بزرگی آغاز شد؛ قرار است دو مدرسه ۱۲ کلاسه به‌همراه امکانات و فضاهای مورد نیاز احداث شود.

خان‌محمدی با اشاره به فعال‌سازی دبیرخانه و کارگروه اجرایی این پویش، از برگزاری نشست‌هایی با خیرین، گروه‌های استانی، مدیران آموزش و پرورش و چهره‌های اجتماعی و فرهنگی خبر داد.

همچنین در چارچوب این طرح، دو مدرسه در سامانه «بسازمدرسه» برای مشارکت مردمی تعریف شده و مسیرهای مختلف جذب کمک‌های مردمی توسعه یافته است.

وی ادامه داد: برای گسترش مشارکت، از ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغات، فضای مجازی، پیامک‌های انبوه و حتی ارتباط با هنرمندان و ورزشکاران استفاده شده تا این حرکت از یک اقدام صرفاً عمرانی فراتر رفته و به یک جنبش اجتماعی برای مدرسه‌سازی تبدیل شود.

فراخوان بین‌المللی برای طراحی «مدرسه ایران»

رئیس سازمان نوسازی مدارس از فراخوان بین‌المللی همکاری در طراحی معماری «مدرسه ایران» نیز سخن گفت؛ طرحی که با هدف بازتعریف معماری فضاهای آموزشی و حرکت به سوی الگوهای نوین، انسانی و متناسب با نیازهای نسل آینده تعریف شده است.

به گفته وی، امروز طراحی مدارس دیگر تنها مسئله‌ای عمرانی نیست، بلکه باید به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و آموزشی کشور دیده شود و در آن از ظرفیت معماران، طراحان و اندیشه‌های نو استفاده شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش خان‌محمدی، تشریح روند رو به رشد مشارکت خیرین مدرسه‌ساز بود.

وی با ارائه داده‌هایی از وضعیت تعهدات خیرین به تفکیک جشنواره‌های مدرسه‌سازی اعلام کرد که این روند در سال‌های اخیر به‌صورت پایدار افزایشی بوده و در جشنواره بیست‌وهفتم از عدد ۲۸ هزار میلیار تومان تعهد عبور کرده است.

وی گفت: از طریق سامانه بسازمدرسه، تبلیغات تلویزیونی، شبکه‌های اجتماعی، پیامک انبوه، کدهای دستوری و درگاه های ارتباطی، بیش از ۳۶۵ هزار مخاطب در جریان این حرکت ملی قرار گرفته‌اند.

عدالت آموزشی؛ کاهش مدارس با سرانه پایین‌تر از ۲ مترمربع

یکی دیگر از محورهای مهم این گزارش، نتایج هدایت عادلانه و شاخص‌محور اعتبارات در بهبود سرانه فضای آموزشی بود. بر اساس آمار ارائه‌شده در سال ۱۴۰۱، ۱۱ منطقه دارای سرانه فضای آموزشی کمتر از ۲ مترمربع بودند. این عدد تا پایان سال ۱۴۰۴ به یک منطقه کاهش یافته است.

همچنین ؛ با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، انتظار می‌رود این عدد به صفر برسد. همچنین تعداد مناطق دارای سرانه ۲ تا ۳ مترمربع نیز از ۳۴ منطقه در سال ۱۴۰۱ به ۲۰ منطقه در پایان ۱۴۰۴ رسیده و پیش‌بینی می‌شود با ادامه پروژه‌ها به ۸ منطقه کاهش یابد.

در بخش دیگری از این گزارش، عنوان شد: سرانه فضای آموزشی کشور نیز از ۵.۴۵ مترمربع در سال ۱۴۰۳ به ۵.۵۹ مترمربع در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ این امر نشانه‌ای از حرکت تدریجی اما مستمر در مسیر بهبود عدالت آموزشی است.

نوسازی مدارس؛ از عمرانی‌کاری تا جهاد فرهنگی

خان‌محمدی در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرد: سازمان نوسازی مدارس تنها یک دستگاه اجرایی عمرانی نیست، بلکه نقشی فراتر از ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی دارد و باید در مسیر عدالت آموزشی، مشارکت مردمی، بازسازی اعتماد عمومی و خلق آینده‌ای بهتر برای دانش‌آموزان کشور گام بردارد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در ایام جنگ، از استمرار کار، آمادگی عملیاتی، امنیت سازمان، پشتیبانی شبانه‌روزی و حضور نیروهای انسانی در تمام سطوح قدردانی کرد و این مجموعه را نمونه‌ای از مدیریت جهادی و مشارکت‌محور دانست.

در این جلسه وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان سازمان نوسازی، به افزایش تحرک، خلاقیت و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید اشاره کرد و گفت: امروز بهترین زمان برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور است.

همچنین حمید رضا شاه حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، ابوالفضل هندویان سخنگوی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و خدیجه نیزاری مشاور بانوان خیر جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ضمن قدردانی از همراهی و حمایت های وزیر آموزش و پرورش؛ از هماهنگی‌ها؛ تکریم خیرین و حضور میدانی به خصوص در جنگ تحمیلی اخیر توسط رئیس و مجموعه مدیران نوسازی مدارس کشور تقدیر و تشکر کردند.