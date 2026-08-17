به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو)، کارگاه آموزشی Building Information Modeling یا همان مدلسازی اطلاعات ساخت، با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و حضور اساتید معتبر دانشگاهی به عنوان مدرسین این دوره، طی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ در سالن آمفیتئاتر شرکت مترو تهران برگزار شد.
نعمتالله فرزانپور، مدیرعامل شرکت مترو تهران، در سخنرانی آغازین این کارگاه آموزشی، اعمال روشها و شیوههای علمی نوین در پروژههای عمرانی و خصوصاً موضوع تکمیل شبکه مترو پایتخت را امری ضروری و واجب دانست و عنوان کرد: با توجه به در پیش بودن فرآیند احداث و تجهیز خطوط چهارگانه جدید مترو تهران، قطعاً باید از ابزار و امکاناتی که بتواند ضمن افزایش سرعت و کیفیت ساخت مسیرهای تونلی و ایستگاهها، از دوبارهکاریها و یا بروز مشکلات غیرمترقبه جلوگیری کند، بهره جست.
وی در ادامه، آموزش تخصصی و بهکارگیری سامانه مدلسازی اطلاعات ساخت را زمینهساز گردآوری اطلاعات تصمیمساز، مؤثر و راهگشا در پروژههای شرکت مترو تهران قلمداد کرد و بر نهادینهسازی آن در فرآیند احداث خطوط جدید تأکید کرد.
گفتنی است سامانه مدلسازی اطلاعات ساخت، یک سیستم یکپارچه در تمام چرخه عمر هر پروژه است که از طراحی و مدلسازی شروع شده و تا کنترل کیفیت، اجرا، ایمنی، بهرهبرداری و نگهداری آن طرح ادامه پیدا میکند.
در واقع مهمترین ویژگی این سامانه آن است که اطلاعات بخشهای مختلف هر پروژه را در یک محیط هماهنگ جمعآوری کرده و باعث میشود تصمیمات مهندسی براساس اطلاعات دقیق، بهروز و قابل تبادل بینبخشی اتخاذ شود.
در پروژههای مترویی، این امر به صورت یکپارچهسازی اطلاعات مربوط به ساخت مسیرهای ریلی ـ تونلی، سازه ایستگاه، معماری، تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی، تجهیزات ریلی، برنامه زمانبندی، هزینه و در نهایت دوره بهرهبرداری نمود پیدا میکند.
تقویت شبکه کانونهای جهاندیدگان و جذب اعضای جدید در منطقه ۷
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۷ از اجرای طرح توسعه و تقویت کانونهای جهاندیدگان در محلات ۱۴گانه این منطقه با هدف افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان و بهروزرسانی اطلاعات اعضای این کانونها خبر داد.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، علیاصغر ژولیده با اشاره به نقش کانونهای جهاندیدگان در ارتقای مشارکت اجتماعی سالمندان گفت: کانون جهاندیدگان یک تشکل مردمی و محلهمحور است که با حضور سالمندان در محلات شکل گرفته و با فعالیت دبیر و کارگروههای تخصصی، بهعنوان یکی از بسترهای اصلی مشارکت اجتماعی سالمندان فعالیت میکند.
وی افزود: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و ضرورت توجه بیشتر به کیفیت زندگی این قشر، مشارکت اجتماعی سالمندان یکی از عوامل مؤثر در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان به شمار میرود؛ از این رو توسعه و تقویت کانونهای جهاندیدگان در محلات منطقه ۷ در دستور کار اداره سلامت قرار گرفته است.
علیاصغر ژولیده ادامه داد: در همین راستا، اداره سلامت منطقه با بهرهگیری از ظرفیت خانههای سلامت و سراهای محلات، برنامههای مختلفی را برای اطلاعرسانی، ثبتنام و جذب سالمندان، شناسایی اعضای جدید و همچنین بهروزرسانی اطلاعات اعضای پیشین کانونهای جهاندیدگان در محلات ۱۴گانه منطقه اجرا میکند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۷ با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق و بهروز اطلاعات سالمندان گفت: دسترسی به اطلاعات کامل و دقیق از جامعه سالمندان هر محله، زمینه برنامهریزی هدفمندتر و ارائه خدمات و برنامههای اجتماعی، فرهنگی و سلامتمحور متناسب با نیازهای این گروه را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت و سالمندان علاقهمند به عضویت و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و سلامتمحور میتوانند با مراجعه به خانههای سلامت مستقر در سراهای محلات منطقه ۷، نسبت به ثبتنام و عضویت در کانونهای جهاندیدگان اقدام کنند.
آغاز عملیات احداث پیادهروسازی خیابان امام خمینی(ره) در منطقه ۱۲
سید مصطفی عرفانیان، معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۲، از آغاز عملیات احداث پیادهروسازی خیابان امام خمینی(ره) حدفاصل خیابانهای خیام تا فیاضبخش خبر داد و گفت: این پروژه با هدف تسهیل تردد شهروندان و ارتقای رضایتمندی عمومی کلید خورده است.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، عرفانیان با اشاره به نیازسنجیهای انجام شده و احصای معضلات از شکایات مردمی، اظهار داشت: حجم بالای تردد شهروندان در این مسیر، ضرورت بازسازی پیادهروها و جدولهای فرسوده را دوچندان کرده بود؛ از این رو عملیات عمرانی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این پروژه، تخریب پیادهرو و جدول فرسوده به همراه اجرای ۳۰۰ متر کانیو، یکهزار و ۲۰۰ مترمربع پیادهروسازی و تکباغچه انجام میشود که نقش مهمی در ساماندهی ظاهری و بهبود زیرساختهای معبر خواهد داشت.
معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۲ اظهار کرد: در این پروژه مناسبسازی مسیر برای تردد نابینایان عزیز نیز پیشبینی شده است تا تمامی شهروندان بتوانند به راحتی از این معبر استفاده کنند و در تلاش هستیم همه مسیرهای موجود در منطقه برای همه شهروندان مناسبسازی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این پروژه، گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و زیباسازی بافت منطقه برداریم و از همراهی و همکاری شهروندان در طول اجرای عملیات قدردانی میکنیم.
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