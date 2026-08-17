به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی در سی‌ونهمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور اظهار کرد: بسیار مفتخرم که در این نشست باشکوه و فاخر و در جمع حاضر توفیق حضور و وقت سخن گفتن دارم. از جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور، به‌خصوص وزیر آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی و همکاران ارجمندشان در کل جامعه یک میلیون نفری که حول این وزارتخانه فعالیت می‌کنند، سپاسگزاری می‌کنم.

وی افزود: از خدای بزرگ طلب می‌کنم که این گفت‌وگوها، این نشست و برخاست‌ها و این آمدوشدها را در جهت گره‌گشایی از کارهای فروبسته مردم، در جهت رشد و شکوفایی و توسعه کشور و در جهت پرفروغ‌تر کردن مشعل دانایی، مؤثر و موفق قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: سالی که گذشت یکی از عجیب‌ترین سال‌های تاریخ تمدن چند هزار ساله ایران بود. ما به قول فلاسفه به خاطر حجاب معاصرت، چون در هم‌عصر این تحولات هستیم شاید نتوانیم واقعیت‌ها را ببینیم که در چه وضعیتی قرار داریم، ولی آیندگان در مورد این دوره، این عصر و این نسل قطعا قضاوت‌ها و داوری‌های خیلی عجیبی نسبت به بقیه اعصار و بقیه نسل‌ها خواهند کرد.

پورمحمدی گفت: در سال گذشته هنوز سال را شروع نکرده بودیم که یک انفجار مهیبی در بندر شهید رجایی شکل گرفت و خسارات بسیار جانی و مالی ایجاد کرد. دولت مجبور بود به آن توجه کند. هنوز از آن بحران بیرون نیامده بودیم که ترامپ پیروزی خودش را اعلام کرد و اولین کاری که کرد پنج حوزه تحریمی شدید، که شدیدترین تحریم‌های تاریخ آمریکا بر علیه کشور دیگری بود، را بر علیه ایران وضع کرد.

وی افزود: هنوز بهار را تمام نکرده بودیم که بزرگترین جنگ تاریخی، جنگ دوازده روزه بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران راه انداخته شد؛ آن هم به طرفیت بزرگترین قدرت نظامی جهان و شرورترین رژیم جعلی که تا بن دندان مسلح بودند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از آن عبور نکرده بودیم که یکی از بزرگترین خشکسالی‌های شصت سال گذشته را پشت سر گذاشتیم که تا اینجا پیش می‌رفتیم که باید تهران را تخلیه کنیم. چه کارهایی پشت سرمان انجام شد و از کجاها آب را به تهران، اصفهان، مشهد و اراک رساندیم، آن سر جای خودش و چه میزان برای تأمین غذای مردم و دامداران علوفه وارد کردیم، چون بخش مهمی از دام روی مرتع است و وقتی خالی می‌شود باید کار دیگری می‌کردیم.

پورمحمدی گفت: جلوتر نرفتیم، قیمت نفت که هفتاد و یک دلار بود سقوط کرد به حدود پنجاه دلار و چهل و هفت، هشت دلار و حالا از یک طرف وارداتمان بیشتر می‌شد و از طرف دیگر نیاز به منابع ارزی داشتیم که منابع ارزی در دسترس قرار نمی‌گرفت.

وی افزود: هنوز چند گامی جلوتر نرفته بودیم که اروپایی‌ها بحث اسنپ‌بک و برگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را شروع کردند و همین‌طور سپاه را تروریستی اعلام کردند. همین‌طور پشت سر هم حوادث عجیب و غریب که نهایتا هم ختم شد به جنگ رمضان که چه جنگ مهیبی را، که شاید بعد از جنگ جهانی دوم قطعا چنین جنگ بزرگ و مهیبی، آن هم توسط قدرت‌های بزرگ بر علیه جمهوری اسلامی ایران، شکل نگرفته بود.

آموزش‌وپرورش در سخت‌ترین شرایط فراموش نشد

وی اظهار کرد: طبیعتا وقتی که یک چنین وضعیتی شکل بگیرد، دولتمردان باید تمام مأموریت‌های دیگر را کنار بگذارند و تمام توانشان باشد برای دفاع از کشور و برای اینکه مردم را سرپا نگه دارند و دیگر چیزی مثل آموزش و پرورش یا آموزش عالی باید برود در ردیف قرار بگیرد.

پورمحمدی ادامه داد: اما آن چیزی که متفاوت است و عرض می‌کنم این است که آیندگان غیر از این رشادتی که مردم ایران، چه رزمندگانشان، چه مردم، چه دولتمردان، چه اینهایی که داخل‌اند و چه اینهایی که خارج از کشورند، انجام دادند و پیروزی بزرگی را رقم زدند، حوزه‌ای مثل تعلیم و تربیت نه تنها فراموش نشد، نه تنها به حاشیه نرفت، بلکه کارهای بسیار مهمی در آن انجام شد.

وی گفت: من به عنوان کسی که حساب و کتاب کشور دستم هست، این مطالب را بیان می‌کنم و اگر بخواهم مختصر بگویم در همین دو سالی که سخت‌ترین سال‌هایی بود که به ما گذشت، چه کار شد.

ساخت و تجهیز هزاران کلاس درس

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: من عرایضم را باز در چهار حوزه سعی می‌کنم سامان بدهم؛ یکی اینکه برای فضاهای آموزشی چه کارهایی انجام دادیم، دوم اینکه برای معلمان چه کارهایی انجام دادیم، سوم اینکه برای دانش‌آموزان چه کارهایی انجام دادیم و چهارم اینکه چه نوآوری‌ها و کارهایی که می‌تواند نظام آموزش و پرورش را از یک مرحله، از یک ریل به یک ریل پرسرعت‌تر بگذارد و از یک استیج به استیج دیگر قرار بدهد.

پورمحمدی گفت: شما استدلال دارید با شروع به کار آقای دکتر پزشکیان اصلا بحث مدرسه برایش مقدس شد و چنان مدرسه‌سازی را مهم تلقی می‌کرد که واقعا هیچ‌گاه این‌طوری نبود.

وی افزود: سال گذشته چیزی حدود ده هزار و نهصد کلاس افتتاح شد. امسال هم در واقع یک میلیون متر مربع، حدود ده هزار و نهصد کلاس دیگر باید افتتاح شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: سال گذشته بیست و پنج هزار کلاس به تجهیزات سرمایشی و گرمایشی تجهیز شد. امسال هم همین رقم تقریبا باید تکرار بشود تا دانش‌آموزان و معلمان در فضای بهتری به تدریس و تحصیل بتوانند ادامه بدهند. بیش از یکصد مجتمع بسیار بزرگ در کشور برای حوزه آموزشی در حال ساخت و ساز است.

وی افزود: در حالی که در جنگ بودیم، هر میزانی که آموزش و پرورش منابع می‌خواست، به سامانه‌هایش، مجموعه وکاپ، سامانه شاد و هر چیزی که می‌خواست، این جبهه از آن جبهه کوچکتر نبود و به فوریت پشتیبانی می‌شد که بتواند کارها را برای پیشبرد آموزش جلو ببرد.

افزایش اعتبارات دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان

پورمحمدی اظهار کرد: در دانشگاه شهید رجایی که باید تجهیز و ابزار مناسب داشته باشد، میزان اعتبارش حدود سی میلیارد تومان بود که به ششصد میلیارد تومان در این دو سال افزایش پیدا کرد. دانشگاه فرهنگیان، حدود هفده استان خوابگاه‌هایی داشت که واقعا دانشجو آزار می‌دید و اذیت می‌شد؛ حدود سه برابر میزان منابعش را اضافه کردیم تا فضایی که در اختیار دانشجو و معلم قرار می‌گیرد، فضای بهتری از روزها یا سال‌های گذشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: من سالیان زیادی است که بودجه کشور را تنظیم می‌کنم. یکی از بزرگترین گرفتاری‌هایی که همواره بود این بود که یک معلمی که بعد از سی سال بازنشسته می‌شد، می‌خواست پاداش بازنشستگی‌اش را دریافت کند؛ می‌گفتیم دو سال بعد نوبتت می‌شود.

وی افزود: دو سال، دو تا چهل درصد تورم به آن می‌خورد. حالا آن چشم به این وصله که برای دخترش جهیزیه بگیرد یا پسرش را داماد کند یا برای خودش کسب و کار راه بیندازد، می‌دید که در دو سال تورم این پول مثل آب شده و از بین رفت.

پورمحمدی اظهار کرد: هنوز در کشور ما یک سال طول می‌کشد که ما پاداش پایان خدمت بقیه را بدهیم، اما آموزش و پرورش تنها دستگاهی است که در همان سالی که بازنشسته می‌شود، الان در همین دو سال پاداشش را دریافت می‌کند که معلم بتواند به‌موقع مباحث دوران بعد از بازنشستگی را انجام بدهد.

وی گفت: رقم هم فکر نکنید که من این رقم را می‌گویم. شما باید یک موقع یک وزارتخانه کوچک را در نظر بگیرید. یک زمانی آموزش و پرورش یعنی پنجاه درصد کشور؛ نیمی از کارمندان دولت در واقع آموزش و پرورش‌اند. همین پاداش که عرض کردم سال گذشته شصت هزار میلیارد تومان بود که فقط باید به‌موقع انجام می‌شد.

پرداخت به‌موقع حق‌التدریس معلمان

پورمحمدی ادامه داد: مطلبی که همواره معلمی، به خصوص آنهایی که قشر ضعیف‌تری بودند، آزار می‌داد، وزیر آموزش و پرورش همواره بیان می‌کرد که آقا یک سال، نه ماه، شش ماه، پنج ماه این حق‌التدریسی که حداقلی دارد دریافت می‌کند، پولش را دریافت نکرده. خوشحالیم که بیان بکنیم که عید، حقوق بقیه کارمندان، این را به‌روز رساند و به‌موقع این پرداخت در اختیار حق‌التدریسی‌ها قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تعدادی از همین دوستانی که خرید خدمت بودند، واقعا اینکه احساس می‌کردند قانون برنامه حکم می‌کرد که اینها باید طرد بشوند و باید بروند کنار، ولی با پیگیری‌های وزارت آموزش و پرورش، اینکه اینها بتوانند با شیوه‌های مناسبی نه ماه را خدمت بدهند، اشتغالشان از بین نرود، برای سه ماهشان مطلبشان حل شود و برای بیمه‌شان بتواند حل شود، همه اینها را سعی کردند حل و فصل کنند.

پورمحمدی اظهار کرد: بعضی موقع‌ها یک معلمی در یک جزیره است و در گرمای پنجاه درجه یا در منطقه صعب‌العبور عشایری باید آنجا خدمت بکند. حالا در صحبتی که با آموزش و پرورش شد، معلوم باشد که نظام جمهوری اسلامی در دورترین مناطق هم پرچم را برپا نگه می‌دارد.

وی ادامه داد: درصد قابل توجهی اضافه کردند، دو، چهار میلیون تومان، هر کدام اضافه کردند که سختی کار در آنجا نمایان بشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتی که در سال‌های قبل دوستانمان در آموزش و پرورش صحبت می‌کردند که آقا بقیه دستگاه‌ها، حالا یکی شد معلم، یکی شد کارمند وزارت آموزش و پرورش، یکی شد یک جای دیگر، ولی آنها رفاهیات دارند، کل آن چیزی که داده می‌شد، آن هم پراکنده، یک بار یا دو بار در سال، الان روی نظمی افتاد که هدیه‌ای یا فوق‌العاده یا پاداشی که از اسمش می‌گذارند، هر دو ماه یک بار، شش بار در سال پرداخت می‌شود که رفاهیات آموزش و پرورش نسبت به دیگران مشکلی نداشته باشد.

وی افزود: اگرچه عرض می‌کنم مواردی که بیان می‌کنم، بضاعت موضوعات ما برای حل مسائل معیشتی معلم یا همکارانمان در وزارت آموزش و پرورش ناچیز است، ولی حداقل این کرامت و این موضوع هست که دیده می‌شود؛ یعنی جایگاه معلم و مشکلاتش دیده می‌شود.

پورمحمدی ادامه داد: در حالی که شما در این شرایط می‌دانید روزبه‌روز کیک اقتصاد کشور کوچک‌تر می‌شود، ولی آن سهم و برش حوزه آموزش و پرورش در آن کیک بزرگ‌تر داده می‌شود که موضوع مسائلشان حل و فصل شود.

توجه به عدالت آموزشی و دانش‌آموزان مناطق محروم

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: فقط بحث معلم و بحث فضای آموزشی نیست. فقط شما دانش‌آموز را یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید به آن توجه بشود، بحث عدالت آموزشی است. اینکه وزارت آموزش و پرورش چیزی حدود سیزده میلیون و هشتصد هزار دانش‌آموز و خانواده خودش را دولت، تک‌تک غربالگری کند و بتواند تمام آسیب‌های اجتماعی آنها را شناسایی کند، چون دوره مهم و حساس زندگی آنها در آن زمان است و بعد برود برای اینها راهکار پیدا بکند که چه بکنم، یک کار بدیع و تازه‌ای است.

پورمحمدی ادامه داد: اینکه آموزش و پرورش با کمک خیرین سازوکاری درست کند و بودجه‌ای هم دولت در نظر بگیرد که این کسی که به مدرسه نمی‌آید یا ترک تحصیل می‌کند یا تاب‌آوری ندارد در مدرسه بماند، چگونه این را به مدرسه برگردانید، واقعا بدیع و تازه است.

وی افزود: علاوه بر این موضوعات، در همین بحث عدالت آموزشی، اینکه تغذیه مناطق محروم چگونه باشد، اینکه مدارس شبانه‌روزی سرانه‌شان چند برابر افزایش پیدا کرده، اینکه کسانی که دانش‌آموزان استثنایی هستند رشد بسیار جدی در اعتباراتشان دیده شد که مورد توجه قرار بگیرند، اینها که در این مناطق محروم‌اند هزینه ایاب و ذهابشان چه میزان افزایش پیدا کند تا به مدرسه دسترسی پیدا کنند.

حمایت از استعدادهای درخشان مناطق محروم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: علاوه بر این، استعدادهای درخشانی که در مناطق محروم هستند، تا چهار دهک را دولت دیگر هزینه را، من انتخاب، من تأمین می‌کنم.

وی افزود: جناب آقای وزیر اصرار داشتند که آقا چرا چهار دهک همه مناطق محروم را من به شما قول داده بودم که ان‌شاءالله ما در بودجه سال آینده همه اینها را هم پوشش قرار می‌دهیم که بتواند در استعدادهای درخشان نقش ایفا کند.

پورمحمدی ادامه داد: شما برای کتاب، یکی از همیشه معضلات ما این بود که آقا اعتبارات دیج شد، یکصد و پنجاه و پنج میلیون کتاب باید فراهم بشود، اعتبار چند برابر افزایش پیدا کرده. هنوز سال تحصیلی شروع نشده، شصت درصد این اطلاعات در اختیار قرار داشته.

وی افزود: سامانه‌هایی که دانش‌آموز در واقع باید به آن دسترسی پیدا کند و مواردی که از باب تمثیل باز بیان کردم، حجم بسیار وسیعی، در همان شرایط عمومی کشور، آموزش و پرورش دارد الان خدمت می‌دهد به دانش‌آموزان.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اما یک فرآیندهایی هم باید تغییر بکند. من سه تا موضوع را الان می‌خواهم در این فرآیندها که بحث‌های جدیدی‌اند، اینها که گفتیم، حتما راجع بهش بحث شد، صحبت شد. من هم خیلی مختصر گفتم.

وی افزود: مطلب اول که خیلی مهم است، ببینید ما وقتی مدرسه و معلم را به آن نگاه می‌کنیم، تصورمان این است که مدرسه و معلم مجری راهکار ماست. در حالی که در مرکز مدرسه و معلم نباید مجری راهکار ما باشد؛ آن راهکار خودش، تمرکز باید روی معلم و روی مدرسه باشد.

پورمحمدی ادامه داد: ما نمی‌توانیم یک لباسی را در تهران بدوزیم و بعد این را برای تمام دانش‌آموزان کل کشور بگوییم به قامت شما می‌آید. خب یکی کوچک است، یکی بلند است، یکی رنگش خوب است، یکی رنگش بد است. ما به عدد سه خلایق رفتار داریم در جمعیت شانزده میلیون نفر.

وی گفت: اینکه آموزش و پرورش بخواهد با یک بخشنامه برای همه یک نسخه بنویسد و در یکصد و سی هزار مدرسه بخواهد یک‌گونه رفتار بکند، به نظرم نمی‌توانیم موفق بشویم. ما باید کانون توجهمان را بگذاریم روی شخص معلم، روی مدرسه.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: کار بسیار خوبی که دوستانمان در آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه انجام دادند، اصالت را به مدرسه الان دادند. ما یکصد و سی هزار مدرسه را کاملا شناسایی کردیم. قبلا اگر ما پولی می‌خواستیم بدهیم، می‌بایست می‌دادیم به وزارتخانه، وزارتخانه می‌داد اداره کل، اداره کل می‌داد به منطقه، منطقه می‌داد به مدرسه و دوباره یک چیزی توی اینجایی که می‌رفت آب می‌شد.

پورمحمدی گفت: الان پرداخت به مدرسه است. برای همین هم سرانه را پنج برابر بردیم بالا برای مدارس که آن مدرسه پولش را مستقیم از سازمان برنامه و بودجه و از خزانه کشور دریافت بکند و بتواند با آن پول خوب برنامه‌ریزی کند.

وی افزود: وقتی که این‌طوری بشود، حالا شما می‌توانی آن مدرسه را بگیری، من این پول را در اختیارت قرار بدهم، تو باید به من خروجی بدهی، بگویی چه کار کردی با اینجا. آن باید ابتکاراتش را به کار بگیرد. باید مدارس با هم رقابت بکنند، باید بتواند از ابزارهای جدید استفاده بکند.

حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

پورمحمدی ادامه داد: بنابراین اینکه ما به سمت مدرسه‌محوری و اینکه کانون را گذاشتیم، ذینفع نهایی که دانش‌آموز و معلم و مدرسه است، به عنوان یک کاری، این ما را به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌برد. یعنی تهش چی می‌گویند؟ این مدرسه در مقابل این کیفیت از تعلیم و تربیت، استحقاق دریافت چه میزان را دارد؟ ممکن است یک مدرسه پنج برابر یک مدرسه در آینده بگیرد و یک مدرسه هم نه، واقعا وقتی که نمی‌تواند حداقل‌ها را پاس بکند، اصلا چرا باید باشد، باید عوض بشود، سازوکارهایش.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین این بحث ذینفع نهایی و مدرسه‌محوری یکی از تحولاتی است که در سال گذشته و امسال شکل گرفت و ان‌شاءالله از سال‌های آینده این شکوفا می‌شود و ما به این سمت خواهیم رفت.

پورمحمدی درباره دومین موضوع گفت: کسانی که با مناطق محروم آشنا هستند می‌دانند که دسترسی یک کودک در منطقه محروم و یک نوجوان در منطقه محروم به پایگاه‌های علمی جهانی و ملی یا استاد درجه یک، بسیار سخت است.

وی ادامه داد: از حدود ده سال، دوازده سال پیش، این مدرسه البرز، مدرسه بنامی است و معلم‌های خیلی خوبی دارد. ما با آنها توافق کردیم یک سریال تهیه کنیم و بدهیم به مدارس. اساتید تهران سریال را تهیه بکنند و بدهند به مدارس شبانه‌روزی.

پورمحمدی افزود: یک خرده رفتیم جلوتر، تا یک حدی موفق بود این موضوع. گفتیم خب خوب است ما یک استودیو برای شما بسازیم که یک استودیو در واقع برای مدرسه منطقه محروم کلاس ضبط کند که یک مقداری منعطف‌تر باشد.

وی گفت: یک خرده اینترنت رفت بهتر شد. گفتیم خب متصل بشود معلم، دانش‌آموز در منطقه محروم، مدارس شبانه‌روزی به صورت آنلاین و استادی یا معلمی که در مدرسه البرز دارد تدریس می‌کند. همین میزانی که انجام شد، به این شگفتی که اگر ما یک خرده موانع را برداریم، برای دانش‌آموز در دوره جنگ سی میلیون دسترسی فقط در همین دوره جنگ دانش‌آموزان به این سامانه مدرسه البرز داشتند که بروند یک علمی را جذب کنند. فقط یک فضای کوچکی است که سی میلیون بار دانش‌آموز برود به یک سامانه، یک مطلب علمی را بردارد. این ارتش دانش‌آموز ما برای علم است. ما باید پیوندش را برقرار کنیم با این مناطق.

پورمحمدی ادامه داد: بعد از آن، یعنی از اول دولت، یک تیمی از دانشمندان کشور را ما آنجا، بدون اینکه بیان کنیم، در کنار اینها قرار دادیم. گفتیم ما دیگر برویم در حوزه هوش مصنوعی؛ یعنی چه کار بکنیم؟ هر دانش‌آموز یک دستیار هوش مصنوعی خواهد داشت.

وی گفت: این دانش‌آموز وقتی که در این شبکه‌ها دارد این‌طوری ول می‌خورد، ایشان می‌خواهد بازی بکند، می‌رود با آن هوش مصنوعی، همه بازی‌ها برایش هست. می‌خواهد درس بخواند، همه امکانات درسی برای آنجا هست. می‌خواهد آزمایشگاه داشته باشد، آنجا به صورت واقعی و مجازی می‌گوید این چراغ را این‌طوری روشن می‌کند، شعله دارد، می‌گوید این آب را می‌گذارد روش، داغ می‌شود، می‌گوید این آب تجزیه می‌شود؛ اینهاش، اوه، کامل، همه چیز را مجانی در اختیارش قرار می‌دهد.

وی افزود: در هر حال این هوش مصنوعی به معلم گرایش می‌دهد، نحوه بازی‌ها، نحوه سرگرمی‌ها، نحوه درس، سنت دانش‌آموز دارای چه استعدادی است. یکی اهل ورزش است، یکی اهل ادبیات است، یکی اهل ریاضی است که هر کدام، دیگر استعدادها شناسایی می‌شود.

پورمحمدی ادامه داد: با همین ابزارها شما می‌توانید حتی بیماری‌های دانش‌آموز را تشخیص بدهید که این شخصی که دارد این کار را انجام می‌دهد دارای چه نگرانی‌های روانی، روحی یا اضطراب‌های دیگر است. یعنی اینها را دیگر یک کسی به نیابت با هوش مصنوعی دارد این کار را انجام می‌دهد. عین همین برای معلم که الان چه کار بکند با یک چنین مواردی. ما خوشبختانه این کار به نهایت رسید.

اجرای آزمایشی طرح هوش مصنوعی در چند استان

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: از اینکه جناب آقای وزیر فرمودند که قرار بود این کار را با هم شروع کنیم، من خواهش کردم چون این کار آماده شده بود، یک تفاهم‌نامه بین سازمان برنامه و بودجه و آموزش و پرورش انجام بشود و این را در پنج تا سه یا پنج استان به صورت پایلوت امسال شروع کنیم و آسیب‌هایش را ببینیم و بسطش بدهیم.

وی افزود: همه امکانات کشور را بیاوریم. ما یک دفعه یک تحرک بسیار بزرگی از لحاظ علمی دانش‌آموز باید به معلم بگوییم با ابزار هوش مصنوعی هزینه‌ای هم نخواهد داشت. یعنی کارهای پشتش را دانشمندانمان انجام می‌دهند. شما به عنوان یک دستیار، یک منشی کنار شما، همین کار را انجام می‌دهید.

پورمحمدی درباره سومین موضوع گفت: همواره این سؤال ایجاد می‌شد که ببینید، یک کسی می‌آید، مثلا طبیعت معلم، چند سال اینجا دانشجو، سابقه کارش، هنوز یک بیست و چند سال نگذشته، می‌گویند آقا باید بازنشسته بشود. چرا؟ خرده‌سال است، پنجاه ساله است، رهایش می‌کنیم.

وی افزود: می‌دانی چه کاری می‌کند؟ یا باید برود در یک بنگاهی، بنگاه‌داری بکند یا باید برود منشی یکی بشود یا باید برود در اسنپ. خب حالا یک معلمی که این میزان تجربه پیدا کرده، الان اوج باروریش، اوج شکوفایی‌اش است، این است که ما بهش بگوییم برود در خانه بنشیند؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بعد بدهد یک شغلی که چند تا منزلت معلمی را از دست بدهد. ما یک تفاهمی داریم با آموزش و پرورش می‌کنیم. می‌گوییم آقا این‌گونه عمل؛ اگر معلمی بعدازظهرش آزاد است، ما باهاش قرارداد ببندیم. خب کی بهتر از تو که همه موارد را طی کردی، الان بیایی آموزش بدهی.

وی گفت: اگر یک مدیری نصف روز کار می‌کند و بعدازظهرش آزاد است، کی بهتر از آن مدیر می‌تواند این کار را انجام بدهد؟ اگر یک معلمی رسیده به سی سال، می‌خواهد بازنشسته بشود، الان با یک مهابتی از معیشت بعد از آن روبه‌رو است، کی بهتر از او که دوباره از این تجربه استفاده بشود، استمرار بدهید، قراردادش را ببندید، همان نیاز آموزشمان را حل کنیم.

پورمحمدی افزود: اگر ما یک بازنشسته‌ای داریم که این بازنشسته تجربه فراوانی دارد و الان بیرون از جامعه است، دولت باهاش قرارداد ببندد، بعدازظهر بیاید، صبح بیاید، خدمت را حل بکند، رفع بکند و اگر هم یک جایی دچار مشکل هستیم، آن گروه افراد باتجربه را به کار می‌گیریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خطاب به مدیران آموزش و پرورش گفت: الان سازمان برنامه و بودجه با شما روبه‌روست، به عنوان دستگاهی که گفته آقا من در سخت‌ترین شرایط همه کار کشور را کنار گذاشتم. ما شما را در اولویت یک قرار دادیم، ولی شما باید به شش سؤال ما پاسخ بدهید.

وی افزود: الان مطالبه‌گری ما به عنوان دستگاه ناظر این است که آموزش و پرورش چقدر توانست کودکان کشور را جذب و مغناطیسی ایجاد کند که به مدرسه دعوت کند؟

پورمحمدی ادامه داد: دوم، اگر اینها را دعوت کرد به مدرسه، چقدر توانست فقط آنها را ماندگار کند؟ در مدرسه، در دوره ابتدایی، در دوره متوسطه اول و تا پایان دوران دبیرستان چه میزان؟

وی گفت: سوم، اگر اینها را در مدرسه آورد، چقدر اینها یاد گرفتند؟ آیا این همه ظرفیتی که راجع بهش صحبت کردیم، آوردیم، حالا هیچ چیزی یاد دادیم؟ نه، نه، واقعا معلم، محصل را تلف کردیم، هزینه زیادی هم کردیم که آگاه نشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: چهارم، این شخصی که ما آوردیم اینجا، فرض را بر این گذاشتیم که یاد گرفته، چقدر توانست یادگیری‌اش را تبدیل به مهارت بکند؟ پنجم، آیا این شخص قدرت حل یک مسئله را دارد یا نه؟ زمانی کشور توسعه پیدا می‌کند که آن محصل قدرت حل مسئله کشور را داشته باشد.

پورمحمدی گفت: ششمین مطلبی که مطالعه است، آیا ما این را به عدالت برخورد کردیم؟ این میزان موفقیتی که داشتیم، یعنی بین دختر و پسر یکسان بود؟ بین منطقه محروم و منطقه غیرمحروم، حاشیه و غیرحاشیه یکسان بود؟

هشدار درباره وضعیت برخی شاخص‌های آموزشی

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: خوشحال نیستم که بگویم در بسیاری از شاخص‌ها وضعیت مناسبی نداریم. ما نود و هشت درصد کودک را می‌آوریم در مدرسه. تا پایان دوره ابتدایی هم به نود و هفت درصد نگهش می‌داریم. دوره راهنمایی یا متوسطه اول به نود و دو درصد می‌رسد. به پایان دوران دبیرستان می‌رسد، هفتاد و پنج درصد؛ یعنی بیست و پنج درصد اینجا طی می‌شود.

پورمحمدی ادامه داد: حدود در شاخصی که شاخص‌های آن هم، ما از چشم داوران بین‌المللی به خودمان نگاه کنیم که در جایی که یونسکو و بانک جهانی و سازمان ملل با همین آزمون‌هایی که دارند، مثل پرز و مثل پنز و اینها نگاه می‌کنند، وضعیتمان مناسب نیست. از پانصد، ما به پانصد نمی‌رسیم. نمره‌ای که متوسط دنیاست، می‌آییم روی سیصد و خورده‌ای، می‌آییم روی چهارصد و خورده‌ای. یکی‌یکی الان در حافظه هم هست که کجا عقب می‌ماند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های آموزشی گفت: یکی از بدترین موضوعات این است که آزمونی برگزار می‌شود در دنیا که الان بین شصت کشور انجام می‌شود؛ حفظ و باید کسی که کلاس چهارم، ده‌سالگی می‌رسد، یک متن ساده‌ای را بتواند به راحتی بخواند و بتواند آن را تحلیل بکند. ما وضعیت نامناسبی داریم. بیش از چهل درصد دانش‌آموزان ما این قدرت را ندارند.