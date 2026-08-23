احمد خرم در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح ۱۲۶ پروژه عمرانی و اقتصادی همزمان با ایام هفته دولت سال ۱۴۰۵ در شهرستان میامی خبر داد.
وی افزود: مجموع اعتبارات این طرحها یک هزار و ۳۲ میلیارد تومان برآورد میشود.
فرماندار میامی بیان کرد: پروژههای قابل افتتاح هفته دولت سال جاری در حوزههای مختلفی از جمله راه و شهرسازی، مسکن روستایی، نهضت ملی مسکن، طرحهای تولیدی و صنعتی، کشاورزی، برق و آبرسانی قرار دارند.
خرم همچنین از افزایش ۱۵ درصدی تعداد پروژههای عمرانی قابل افتتاح شهرستان میامی در هفته دولت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
وی افزود: پروژههای اقتصادی قابل افتتاح شهرستان میامی نیز در هفته دولت امسال نسبت به سال گذشته ۴۴ برابر افزایش یافته که معادل رشد چهار هزار و ۴۰۰ درصدی است.
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