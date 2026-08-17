رقابت ۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب قمی در آزمون سراسری امسال

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حبیب‌زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمار داوطلبان آزمون سراسری امسال در استان قم اظهار کرد: در مجموع ۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب در آزمون سراسری در استان قم به رقابت می‌پردازند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۳۸ نفر زن و ۵ هزار و ۹۱۹ نفر مرد هستند.



وی با بیان اینکه ترکیب جنسیتی داوطلبان آزمون سراسری در قم با الگوی ثبت‌نام در سطح کشور مطابقت دارد، افزود: ۶۵ درصد از داوطلبان استان قم را بانوان و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.



حبیب‌زاده ادامه داد: فرآیند برگزاری آزمون گروه‌های مختلف آزمایشی طی روزهای پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ مردادماه در حوزه‌های تعیین‌شده استان قم انجام خواهد شد و تمهیدات لازم برای برگزاری منظم آزمون در این حوزه‌ها پیش‌بینی شده است.



وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی آزمون گروه علوم تجربی بیان کرد: داوطلبان این گروه آزمایشی صبح پنجشنبه ۲۹ مردادماه در حوزه‌های دانشگاه قم، دانشگاه مفید، دانشگاه شهاب دانش، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.



نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در برگزاری آزمون سراسری در قم گفت: آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی نیز عصر پنجشنبه ۲۹ مردادماه برگزار می‌شود و محل برگزاری این دو گروه آزمایشی تنها دانشگاه قم خواهد بود.



حبیب‌زاده افزود: داوطلبان گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی باید بر اساس اطلاعات درج‌شده در کارت ورود به جلسه و برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، در زمان مقرر در حوزه تعیین‌شده حضور پیدا کنند.



وی با اشاره به ادامه برگزاری آزمون در روز جمعه اظهار کرد: آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مردادماه در تمامی حوزه‌های آزمون استان قم برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: بر این اساس، فرآیند برگزاری آزمون سراسری در قم در دو روز پنجشنبه و جمعه دنبال می‌شود و حوزه‌های مختلف استان میزبان داوطلبان گروه‌های آزمایشی خواهند بود.



داوطلبان نقص کارت خود را پیگیری کنند



حبیب‌زاده با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی به موارد احتمالی مربوط به کارت ورود به جلسه تصریح کرد: داوطلبانی که هنگام دریافت کارت خود با نقص یا مغایرت احتمالی مواجه می‌شوند، می‌توانند برای رفع نقص اقدام کنند.



نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در برگزاری آزمون سراسری در قم خاطرنشان کرد: دفترچه مربوط به رفع نقص کارت داوطلبان در مقابل درب اصلی دانشگاه قم در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت تا موارد احتمالی در این زمینه پیگیری و برطرف شود.



وی در پایان بر ضرورت توجه داوطلبان به محل برگزاری آزمون و اطلاعات درج‌شده در کارت ورود به جلسه تأکید کرد تا فرآیند حضور آنان در حوزه‌های امتحانی مطابق برنامه اعلام‌شده انجام شود.