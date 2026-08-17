قدومی: تا زمانی که اشغالگری وجود دارد، مقاومت و سلاح نیز هست

به گزارش خبرنگار مهر، خالد قدومی در نشست تبیینی بررسی آخرین تحولات فلسطین اظهار کرد: رسانه‌ها طی سه سال گذشته نقش برجسته‌ای در تحولات فلسطین، کشف حقیقت و تبیین وضعیت دشمن داشته‌اند.

وی با اشاره به انتخاب رئیس دفتر جنبش حماس افزود: این انتخاب برای ما بسیار مهم است، چراکه نشان‌دهنده نهادینه بودن و تداوم ساختار جنبش حماس است. این انتخابات در شرایط امنیتی غزه برگزار شد و تصور دشمن مبنی بر اینکه با ترور رهبران می‌تواند ما را از مسیرمان منحرف کند، اشتباه است.

قدومی ادامه داد: این انتخاب نشان‌دهنده مسئولیت بزرگ و مستمری است که در قبال مردم و آرمان فلسطین وجود دارد و در برنامه رئیس دفتر جنبش نیز مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده جنبش حماس در ایران درباره آخرین وضعیت زندگی در غزه و موضوع خلع سلاح حماس نیز گفت: موضع اصولی ما درباره مسئله خلع سلاح روشن است. سلاح یکی از ابزارهای مشروع مقاومت ملت‌هاست و میان اشغالگری و مقاومت رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. مقاومت ابزار مؤثر و محکمی به نام سلاح در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که نیروی اشغالگر وجود داشته باشد، مقاومت نیز وجود خواهد داشت و از سلاح برای مقابله با اشغالگری استفاده خواهد کرد.

قدومی با طرح این پرسش که چرا جامعه جهانی تنها نیروی اشغالگر را تحمل می‌کند که در برابر قوانین بین‌المللی ایستادگی می‌کند، اظهار کرد: این سؤال مهمی است که چرا از فلسطین، که قربانی اشغالگری است، درباره سلاح‌هایش پرسش می‌شود، اما چنین مطالبه‌ای از رژیم صهیونیستی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: امروز جوانان در سراسر دنیا همین سخنان را مطرح می‌کنند؛ بنابراین این یک خط روشن و اصولی است و نباید مورد دستکاری قرار گیرد. مقاومت حق دارد در برابر اشغالگری مقاومت کند

قدومی با طرح این سوال که چرا امروز درباره مرحله دوم که خلع سلاح است صحبت می‌شود؟ افزود: ما نزد میانجی‌ها رفتیم و گفتیم این تصمیمی تنها بر یک چارچوب استوار بود و آن زندگی شرافتمندانه ملت ما بود و آنها گفتند راه‌حل خلع سلاح است. ما گفتیم این چیزی نیست که تنها حماس درباره آن تصمیم بگیرد و این بر عهده همه مردم فلسطین است. بر این اساس، ابتدا فلسطینی‌ها باید در تشکیل نهادهای سیاسی خود توانمند شوند تا درباره تعیین سرنوشت، دولت، امنیت و سلاح گفت‌وگو و تصمیم‌گیری کنند.

وی تصریح کرد: اسرائیل هیئت مذاکره‌کننده غزه و حماس را تروریست می‌نامد تا از مذاکره طفره بروند؛ لذا یک هیئت تکنوکرات و خارج از چارچوب سیاسی در مصر تشکیل شده که به غزه بیاید تا موضوع بازسازی و فراهم کردن زمینه‌های انتخابات را دنبال کنند و این هیئت بیش از یک سال است به نام شورای صلح تشکیل شده، ولی اسرائیل اجازه ورود این هیئت را نداده است، چون نتانیاهو آشکارا صلح نمی‌خواهد.

قدومی گفت: در هیچ یک از مذاکرات این هیئت با مقامات آمریکایی، مصری و... هیچ صحبتی از خلع سلاح نبوده و برعکس، شروط مقاومت را که مسائل انسانی بوده، مثل عقب‌نشینی اسرائیل، ورود دارو و غذا و امکان ورود هیئت ملی به غزه مطرح کرده، اما محقق نشده است.

قدومی در ادامه با اشاره به خبرهای منتشر شده در مورد انتقال دفتر حماس از قطر به ترکیه گفت: روابط ما با دوستان در قطر و ترکیه حسنه و برادرانه است از روز اول مسائل غزه آغاز شد حتی قبل از طوفان الاقصی با ما بودند دفاتر ما در قطر باز و موجود است تردد و رهبران ما در منطقه وجود دارد؛ بحثی برای انتقال نیست.

وی در خصوص تأثیر پیمان مکه میان پاکستان، عربستان و ترکیه بر تحولات فلسطین گفت: ما بیش از ۱۰۰ هزار شهید داده‌ایم، اما تصوری درباره اینکه اقدام محکم نظامی علیه اسرائیل شکل گیرد، امروز با نگاه به کشورهای عربی و اسلامی متصور نیست.

وی افزود: ما انتظار زیادی از کشورهای عربی، به‌ویژه آنها که پول و ثروت زیادی دارند، مثل عربستان و ترکیه یا حتی پاکستان داشتیم و اگر حرف از پیمان مکه می‌زنند، حداقل یک لیوان آب به دست مردم غزه برسانند.

وی درباره اینکه مذاکره درباره خلع سلاح مقاومت با طرفی که نشان داده به هیچ توافق و معاهده‌ای پایبند نیست و در صورت خلع سلاح حماس چه‌بسا به دنبال تصرف کامل غزه برود، گفت: آمریکا و اسرائیل منطقی نیستند، ولی چون ما معقول هستیم رفتیم سراغ مذاکره، چون جهاد می‌کنیم و مقاومت می‌کنیم برای رسیدن به یک توافق سیاسی و حقوق ملت ایران. ما صددرصد مطمئن نیستیم که طرف ما پایبند بماند و ما عقب‌نشینی از مقاومت را نمی‌پذیریم، ولی مسئولیت بزرگی در برابر ملت خود داریم و به همین دلیل به سراغ مذاکره رفتیم و چاره‌ای نداریم.