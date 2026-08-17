به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حجت‌انصاری عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری دوره یک روزه راویان دفاع مقدس در حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه،با بیان اینکه اهمیت آشنایی راویان با مسائل روز، اظهار کرد: این دوره با هدف انتقال ارزش‌های دفاع جانانه و مقاوم رزمندگان به نسل جدید و آینده، به‌ویژه در دانشگاه‌ها انجام می‌شود.

مسئول انجمن راویان دفاع مقدس آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه این دوره آموزشی به همت مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه قدس گیلان و همکاری انجمن راویان دفاع مقدس شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شده است،گفت:مباحثی چون بررسی جنگ‌های ایران و آمریکا، مذاکرات ایران و آمریکا، کودتای نفوذ و راه‌های خنثی‌سازی جریان خطرناک،کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از موضوعات آموزشی این دوره بود.

حجت‌انصاری با بیان اینکه برنامه‌های مشابه در زمان‌های مختلف به‌صورت آنلاین و حضوری برگزار می‌شود، افزود:در این دوره ۵ استاد برجسته استانبول شهرستانی حوزه دفاع مقدس حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه جلسه همراه با پرسش و پاسخ برگزار شد، ادامه داد:پس از پایان دوره، گواهی پایان کار برای شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.