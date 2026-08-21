تصادف مرگبار در محور مهردشت به ابرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد، محمد عشقی اظهار داشت: در ساعت ۲۱:۳۰ امشب گزارش برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با بنز باری در کیلومتر ۵ محور مهردشت به ابرکوه از سوی یک فرد عبوری به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اطلاع داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد افزود: بلافاصله پس از دریافت خبر، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید موحدی، پایگاه موقت ابرکوه، با تجهیزات و خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این عملیات گفت: متأسفانه در این حادثه تنها سرنشین موتورسیکلت به دلیل شدت ضربه در دم جان باخته بود.

نیروهای عملیاتی هلال‌احمر پس از انجام اقدامات لازم، پیکر متوفی را جهت طی مراحل قانونی به عوامل نیروی انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد در پایان با توصیه به رانندگان و راکبان موتورسیکلت برای رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: سامانه تلفنی ۱۱۲، ندای امداد و نجات هلال‌احمر در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌های حوادث و ارائه خدمات امدادی به هموطنان عزیز است.