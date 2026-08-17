میدری: شما خبرنگاران چندین معنا را در یک قاب به تصویر کشیدید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مناسبت روز خبرنگار، در پیامی خطاب به مدیرعامل خبرگزاری مهر، از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه در بازتاب واقعیت‌های جنگ رسانه‌ای اخیر قدردانی کرد؛ پیامی که با تأکید بر نقش رسانه‌ها در خنثی‌سازی تصویرسازی دشمن، به یادداشتی با عنوان «موشک‌هایی که به واشنگتن رسیدند» پیوند می‌خورد. متن این یادداشت به شرح زیر است.

جناب آقای محمد مهدی رحمتی مدیر عامل محترم خبرگزاری مهر

با سلام و احترام

ایران تنها قهرمان میدان و مذاکره نبود. در نبرد رسانه ای نیز پیروز شدیم. اینجانب به نوبه خود از تلاشهای جنابعالی و همکاران تان سپاسگزارم. یادداشت زیر به مناسبت روز خبرنگار و قدردانی از اصحاب رسانه که در خط مقدم این نبرد حضور داشتند نگاشته شده است.

موشک هایی که به واشنگتن رسیدند

جنگ آمریکائی اسرائیلی علیه ملت ایران و بهتر بگویم ملل منطقه و جهان واقعیتهای زیادی را آشکار ساخت. میخواستند ایران را کشوری رو به زوال نشان بدهند اما مردم جهان کشوری مقتدر را شناختند. میخواستند دلارهای نفتی را مانند یکصد سال گذشته به یغما ببرند اما آنچه هم داشتند از دست دادند. می خواستند ملت ایران را وحشت زده کنند از پهلوانی ملت ایران مبهوت شدند. می خواستند قدرت نظامی خود را به رخ جهانیان بکشند قدرت موشکی ایران جهانیان را مسحور کرد. میخواستند ملت ایران را چند باره کنند ما را متحد تر ساختند. با شهادت رهبر می خواستند شیرازه کشور را متلاشی کنند اما ملت و عدالت خواهان جهان را مبعوث کردند و پیوندها را دو چندان ساختند.

آنها تنها در میدان و مذاکره شکست نخوردند شکست بزرگ آنها در تصویر سازی بود. آنها چند قرن به قدرت رسانه ای خود میبالیدند و با تکیه بر قدرت رسانه ای شان اول استحمار می کردند و بعد استعمار. اما این بار نتواستند. چرا؟

یریدون لیطعنوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ ( سوره صف آیه ۸)

می خواهند نور حقانیت را با زبانهایشان ]رسانه هایشان[ بپوشانند. حال آنکه گرچه پوشانندگان حقیقت را ناخوش افتد خدا نور حقانیت خود را کامل خواهد گردانید.

رسانه های ما واقعیتها را به تصویر کشیدند و همه مرزها را در نوردیدند. هالیوود این بار شکست خورد از شروع جنگ ویتنام روزنامه ها و رسانه ها تنها مطالبی را منتشر می ساختند که پنتاگون دیکته می‌کرد. تا پایان آن جنگ وحشیانه فیلم ها در تائید جنگ و مبارزه با کمونیسم ساخته می شد مانند کلاه سبزها. با این فیلم ها چه ها نکردند، وحشی گری را پنهان و قهرمانان دروغین ساختند. هیچ کس نتوانست ضربه ای به اقتدار رسانه ای آمریکا وارد نماید. اما این بار رسانه های ما روایت سازی را از دست غولهای دروغ پرداز گرفتند، جنایت مدرسه میناب بیشتر از کودک کشیهای بچه های غزه نبود. اما رسانه های ما توانستند کوله پشتی های خونین بچه های مظلوم را به جهان نشان دهند و آنها نیز بگریند. انیمیشن لگو را جمعیتی میلیاردی دیدند، لبخند تلخ زدند و دیوانگی و رذالت دشمن مردم ایران را تصدیق کردند.

با شما خبرنگاران بود که ریشه های مستحکم نظام جمهوری اسلامی، حقائیت یک ملت و جهانخوارگی و بربریت دشمنانش در یک قاب به تصویر کشیده شد.

درود بر شما خبرنگاران آزاده ملت ایران

احمد میدری