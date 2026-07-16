به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «احمد میدری» در حاشیه اجلاس دوازدهم وزرای کار و اشتغال بریکس اعلام کرد: ایران با بهره‌گیری از فرهنگ غنی تمدنی و الگوی اقتصاد مقاومتی، مسیر متفاوتی از الگوهای شکست‌خورده جهانی را طی کرده و هرگز به سرنوشت کشورهایی نظیر ونزوئلا دچار نخواهد شد.

میدری در جریان دیدار با ایرانیان مقیم حیدرآباد، ضمن ادای احترام به اصالت، روحیه مذهبی، انقلابی و توانمندی‌های کارآفرینی این هموطنان، نقش آنان را در حفظ پیوندهای فرهنگی و حمایت‌های مادی و معنوی از کشور ستود.

وی بر اهمیت حفظ این پیوندهای فرهنگی و مذهبی تأکید کرد.

میدری، جنگ غزه را نقطه‌عطفی در درک افکار عمومی جهان از وحشی‌گری آمریکا و اسرائیل دانست و افزود: این جنگ به وضوح نشان داد که روح تجاوزگر، امری ذاتی در سیستم فعلی حاکم بر غرب است.

میدری با تأکید بر اینکه تاریخ ایران، متن تمدن است، خاطرنشان کرد: ایران با برخورداری از دولت، نظم، معماری، شعر و دانشگاه، ۳۰۰ سال زودتر از بسیاری از ملت‌ها به سطح تمدن‌سازی رسید.

وی در مقایسه میان مهاجران و مهاجمان توضیح داد: ایرانیان مهاجر در حیدرآباد، فرهنگ کشور میزبان را نابود نکردند بلکه به شکوفایی آن کمک کردند؛ اما در مقابل، اشغالگران انگلیسی با وحشی‌گری، جمعیت ایران را پس از جنگ جهانی اول به نصف کاهش دادند. ایرانیان هر کجا که حضور یافتند، آبادانی به همراه داشتند، برخلاف برخی که هدفشان از حضور، نابودی است.

ایران؛ الگوی عبور از محاصره اقتصادی

میدری از تحلیل اقتصادی خود، به تلاش‌های دشمن برای به زانو درآوردن اقتصاد ایران با روش‌های مشابه آنچه در ونزوئلا پیاده شد، اشاره کرد و هشدار داد: اگر قدرت مقاومت نداشته باشیم، آن‌ها دوباره دوران استعمار را بازمی‌گردانند.

وی با رد شباهت ایران به ونزوئلا تاکیدکرد: ایران ونزوئلا نیست؛ چرا که فرهنگ و پافشاری رهبر شهید بر اقتصاد مقاومتی، سد محکمی در برابر تسلیم شدن ایجاد کرد. دشمنان با محاصره اقتصادی قصد دارند همان بلایی که بر سر غزه و لبنان آورده‌اند را بر سر ایران بیاورند، اما نشان دادیم که کشور تسلیم‌ناپذیر است.

اهمیت استراتژیک خلیج فارس

وزیر کار با بیان اینکه خلیج فارس و تنگه هرمز در ۲۰ سال آینده اهمیت استراتژیک دو چندانی خواهند یافت، گفت: ایران به دنبال احترام متقابل و تأمین امنیت منطقه توسط خود کشورهای منطقه است و نیازی به ژاندارم بین‌المللی ندارد. ایستادگی ما برای این است که توازن در تمامی کشورها برقرار شود و آینده شرق و غرب در پایان دادن به زورگویی است.

میدری در پایان، تشییع پیکررهبر شهید را نمادی بی‌نظیر از تعلق خاطر و پیوند عمیق میان کشورها و جریان‌های انقلابی دانست و ضمن قدردانی از تمامی کارآفرینان، علما و مردم که در این جنگ مقدس اقتصادی همکاری کرده‌اند، ابراز امیدواری کرد که به برکت خون شهدا، عصر جدیدی برای ایران و منطقه آغاز شود.