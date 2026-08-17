به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده شامگاه دوشنبه در آستانه دیدار استقلال و نساجی مازندران اظهار کرد: نساجی همیشه قابل احترام، اصیل و ریشه‌دار بوده و هواداران خونگرمی دارد که حضور آنها می‌تواند فضای مثبتی برای بازی فردا ایجاد کند. امیدوارم مسابقه خوبی باشد و همه از آن لذت ببرند.

وی با اشاره به پیروزی استقلال در هفته نخست لیگ برتر افزود: بازی اول را خیلی خوب بردیم و توانستیم هواداران را خوشحال کنیم. هدف ما این است که در هر هفته تمام توان خود را به کار بگیریم، چرا که هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد.

سرمربی استقلال تصریح کرد: باید تلاش بیشتری داشته باشیم تا هم فوتبال خوبی ارائه کنیم و هم برنده باشیم و هوادارانمان را خوشحال کنیم. با همین تفکر وارد دیدار برابر نساجی خواهیم شد.

بختیاری‌زاده با اشاره به نقاط ضعف استقلال در مسابقه نخست گفت: با وجود برد خوب هفته اول، ضعف‌هایی داشتیم که باید آنها را بررسی کنیم و تلاش داشته باشیم در بازی فردا تکرار نشوند. در مقابل، باید نقاط قوت خود را نیز دوباره به نمایش بگذاریم.

وی درباره نساجی نیز عنوان کرد: بازی نخست این تیم را مشاهده کرده‌ایم. نساجی تیمی دونده و پرتلاش است، اما ما شانس بیشتری برای خودمان قائل هستیم و امیدواریم بتوانیم سه امتیاز مسابقه را به دست آوریم.

سرمربی استقلال در پایان خاطرنشان کرد: این دیدار برای هر دو تیم سخت خواهد بود، اما به هواداران استقلال قول می‌دهم بازیکنان ما از نظر بدنی و ذهنی آمادگی لازم برای این مسابقه را دارند و با تمام توان به میدان خواهند رفت.