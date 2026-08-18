به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، معاون مدیر بهداشت سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: در پی انفجار در یک انبار فرآوردههای نفتی در این استان، ۱۸ نفر مصدوم شدند.
وی افزود که علت وقوع این انفجار تاکنون مشخص نیست.
مقامات بهداشتی اقلیم کردستان عراق از انفجاری بزرگ در انبار فرآورده های نفتی در سلیمانیه این کشور خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، معاون مدیر بهداشت سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: در پی انفجار در یک انبار فرآوردههای نفتی در این استان، ۱۸ نفر مصدوم شدند.
وی افزود که علت وقوع این انفجار تاکنون مشخص نیست.
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