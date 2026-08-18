به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، معاون مدیر بهداشت سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: در پی انفجار در یک انبار فرآورده‌های نفتی در این استان، ۱۸ نفر مصدوم شدند.

وی افزود که علت وقوع این انفجار تاکنون مشخص نیست.