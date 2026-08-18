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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۳۳

انفجار در انبار فرآورده‌های نفتی سلیمانیه عراق ۱۸ مصدوم برجا گذاشت

انفجار در انبار فرآورده‌های نفتی سلیمانیه عراق ۱۸ مصدوم برجا گذاشت

مقامات بهداشتی اقلیم کردستان عراق از انفجاری بزرگ در انبار فرآورده های نفتی در سلیمانیه این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، معاون مدیر بهداشت سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: در پی انفجار در یک انبار فرآورده‌های نفتی در این استان، ۱۸ نفر مصدوم شدند.

وی افزود که علت وقوع این انفجار تاکنون مشخص نیست.

کد مطلب 6919771

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