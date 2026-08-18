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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۶

تسریع روند اتمام مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق

تسریع روند اتمام مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق

سخنگوی دولت عراق از تسریع اقدامات ائتلاف بین المللی برای پایان مأموریت خود در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق تاکید کرد که ائتلاف بین المللی آمریکا در حال تسریع اقدامات میدانی خود برای پایان دادن به مأموریت در این کشور به صورت کامل تا پایان ماه سپتامبر آتی است.

وی اضافه کرد: موضوع انحصاری شدن سلاح در دست نظام حاکم یک پرونده حاکمیتی صرف است که تحت تأثیر دیکته های خارجی قرار نمی گیرد.

لازم به ذکر است که علی الزیدی نخست وزیر عراق پیشتر اعلام کرده بود ۳۰ سپتامبر موعد نهایی خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از این کشور خواهد بود.

از سوی دیگر العبودی تاکید کرد که عربستان سعودی مجددا دعوت رسمی خود را از الزیدی برای سفر به ریاض تکرار کرده است.

پیشتر قرار بود الزیدی به عربستان سفر کند که تجاوز آشکار آمریکایی سعودی علیه مقرهای حشد شعبی مانع آن شد.

کد مطلب 6919796

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