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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۶

روایت بغداد از گفت وگوی تلفنی عراقچی و همتای عراقی‌اش

روایت بغداد از گفت وگوی تلفنی عراقچی و همتای عراقی‌اش

وزارت امورخارجه عراق به تشریح گفت وگوی تلفنی عراقچی و همتای عراقی اش درباره تحولات مربوط به اقلیم کردستان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه این کشور در گفت‌وگو با سید عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، حمله به محل اقامت رئیس دولت اقلیم کردستان عراق را بررسی کرده است.

وزارت امور خارجه عراق افزود که حملات ایران به اقلیم کردستان پیشتر با ادعای حضور احزاب یا گروه‌های مخالف ایرانی در این اقلیم توجیه می‌شد.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه ایران در این گفت‌وگو اعلام کرده است که اطلاعاتی در اختیار ندارد که نشان دهد حملات علیه اربیل از داخل ایران انجام شده است.

وزیر امور خارجه عراق نیز تأکید کرده است که این حمله، تشدید تنشی خطرناک است و پیامدهای منفی برای امنیت عراق و منطقه به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 6919732

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