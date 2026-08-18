نخستین شواهد آزمایشگاهی بیماری اسهال ویروسی گاوها در بوشهر شناسایی شد

حسن بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای نخستینبار در استان بوشهر شواهد آزمایشگاهی بیماری اسهال ویروسی گاوان(BVD)در پی بررسی ناهنجاریهای مادرزادی گوسالهها شناسایی شد.
وی اضافه کرد: در پی مشاهده دو گوساله تازهمتولدشده با ناهنجاریهای عصبی از جمله هیدروسفالی و اختلال تعادل در شهرستانهای عسلویه و دشتستان، با توجه به اهمیت BVDV در بروز اختلالات تولیدمثلی و ناهنجاریهای جنینی، این بیماری در فهرست تشخیصهای افتراقی قرار گرفت و نمونهگیری هدفمند از گوسالهها و مادران آنها انجام شد.
بازیار افزود: بررسی آزمایشگاهی نمونهها، شواهد سرولوژیک مثبت علیه BVDV را نشان داد و بر اساس سوابق موجود در نظام مراقبت بیماریهای دامی استان، این نخستین بار است که در پی رصد بالینی موارد مشکوک، نمونهگیری هدفمند و بررسی آزمایشگاهی BVDV در دو شهرستان استان به چنین یافتهای منجر شده است.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی ادارهکل دامپزشکی استان بوشهر تأکید کرد: اهمیت این موضوع صرفاً در نتیجه آزمایش نیست، بلکه در هوشیاری بالینی، تشخیص بهموقع، انتخاب صحیح بیماری در تشخیصهای افتراقی و نمونهگیری هدفمند نهفته است؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در شناسایی زودهنگام گردش احتمالی ویروس و پیشگیری از خسارات تولیدمثلی در گلههای گاوی استان داشته باشد.
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