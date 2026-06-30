به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کرامت ویس‌کرمی در نشستی با حضور محمدرضا پیرزادی‌جهرمی، معاون رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق شهروندی وزارت نفت، با تأکید بر حق مردم در دریافت خدمات باکیفیت و منصفانه، دستور بازرسی‌های گسترده و ممیزی‌های دقیق از جایگاه‌های عرضه سوخت را صادر کرد و گفت: رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت مستمر بر عملکرد جایگاه‌ها، اولویت اصلی شرکت در روزهای پیش‌رو خواهد بود.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی مبنی بر بروز برخی تخلفات در نحوه عرضه سوخت، بیان کرد: هرگونه سوءاستفاده یا عدم رعایت استانداردهای خدماتی در جایگاه‌ها، با پیگیری جدی گروه‌های اعزامی روبه‌رو می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با مشخص‌کردن اولویت‌های اجرایی و اعلام اینکه بازرسی‌ها در مرحله نخست، با تمرکز بر جایگاه‌های حومه کلان‌شهر تهران مانند مناطقی همچون اسلام‌شهر، پاکدشت، رباط‌کریم، ورامین و شهریار آغاز خواهد شد، افزود: هماهنگی‌های لازم با مدیران مناطق تهران و البرز انجام می‌شود تا گزارش‌های دقیق و مستندی از عملکرد جایگاه‌ها به دست مدیریت برسد.

ویس‌کرمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به آمادگی‌های لجستیکی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های گسترده برای تأمین بی‌وقفه سوخت، به‌ویژه در بخش بنزین و سوخت سنگین (ناوگان دیزلی)، به‌منظور تسهیل تردد مسافران در مسیرهای اصلی ازجمله تهران، البرز و قم انجام شده است.

جایگاه‌های عرضه سوخت؛ ویترین خدمت‌رسانی وزارت نفت

محمدرضا پیرزادی‌جهرمی، معاون رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق شهروندی وزارت نفت نیز در ادامه این نشست با حضور در جمع بازرسان منطقه با تأکید بر نقش جایگاه‌های عرضه سوخت به‌عنوان «ویترین خدمت‌رسانی وزارت نفت»، افزود: جایگاه‌ها در مقاطع حساس، ازجمله در شرایط ویژه تأمین سوخت کشور، نقش مهمی در پایداری عرضه ایفا کرده‌اند و انتظار می‌رود با حفظ استانداردهای خدمت‌رسانی، شاخص رضایتمندی مردم در این حوزه بیش از پیش ارتقا یابد.

پایش و نظارت با هفت تیم منسجم

منصور شریفی، رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در این نشست بیان کرد: به‌منظور صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی در حوزه تأمین و توزیع سوخت، با اعزام هفت تیم منسجم، برنامه تشدید بازرسی و نظارت بر جایگاه‌های عرضه سوخت با اولویت افزایش رضایتمندی مردم در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در این برنامه، تیم‌های نظارتی با انجام بازدیدهای برنامه‌ریزی‌شده از جایگاه‌های عرضه سوخت، ضمن بررسی نحوه ارائه خدمات، تلاش می‌کنند با رصد دقیق عملکرد جایگاه‌ها و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی، زمینه بازگشت اعتماد عمومی و تقویت مأموریت اصلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کنند.

رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پایان یادآور شد: براساس گزارش‌های دریافتی از سامانه‌های مختلف نظارتی، در ماه‌های اخیر برخی شکایات مردمی درباره نحوه عرضه سوخت و دریافت مبالغ اضافی در برخی جایگاه‌ها به‌ویژه در ارتباط با محدودیت کارت‌های اضطراری مطرح شده است. بر همین اساس، اداره کل بازرسی با هدف بررسی میدانی و دقیق این موارد تیم‌های بازرسی را به جایگاه‌های مختلف به‌ویژه در محدوده‌های پرتردد و مرزی استان تهران اعزام کرده است.