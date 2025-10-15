به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه جلسهای به ریاست محمد رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب و با حضور معاون سیاسی فرمانداری، مدیران شرکت نفت، تعزیرات حکومتی و متصدیان جایگاههای عرضه سوخت در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشست، محمد رادمهر با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق فرآیند توزیع سوخت در شهرستان اظهار کرد: سوخت کالایی حیاتی و زیرساختی برای زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی است و هرگونه ضعف در توزیع آن میتواند نارضایتی عمومی و اختلال در نظم شهری ایجاد کند.
وی تأکید کرد: نظارت مستمر و دقیق بر نحوه توزیع سوخت در تمامی جایگاهها باید بهصورت روزانه انجام شود و هیچ جایگاهی نباید بدون مسئول ناظر یا گزارش عملکرد فعالیت کند. فرماندار ویژه میناب از مسئولان جایگاهها خواست با همکاری شرکت نفت و نیروی انتظامی، فرآیند توزیع سوخت را شفاف و منظم مدیریت کنند.
رادمهر با بیان اینکه باید از ایجاد صفهای طولانی و استفاده غیرمجاز از کارتهای آزاد جلوگیری شود، افزود: سامانههای هوشمند و نظارت میدانی باید بهگونهای عمل کنند که تخلفات بهصورت برخط شناسایی و با متخلفان برخورد شود.
وی در ادامه نصب و راهاندازی دوربینهای پلاکخوان در تمامی جایگاهها را اقدامی ضروری دانست و گفت: این طرح ضمن جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، امکان رصد دقیق میزان و نحوه مصرف سوخت را برای نهادهای نظارتی فراهم میکند و هیچ جایگاهی نباید بدون سیستم نظارتی فعال به کار خود ادامه دهد.
فرماندار ویژه میناب همچنین هشدار داد: با افرادی که اقدام به سودجویی، خرید و فروش غیرقانونی سوخت یا استفاده از کارتهای دیگران میکنند، برخورد قاطع و قانونی صورت میگیرد؛ خودروهای این افراد توقیف و پرونده آنان به مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.
رادمهر یکی از مشکلات موجود را خرابی برخی نازلهای سوخت در جایگاهها عنوان کرد و از شرکت نفت و مدیران جایگاهها خواست در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع خرابیها و نوسازی تجهیزات اقدام کنند تا هیچ جایگاهی بهدلیل نقص فنی از چرخه خدمت خارج نشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه فرمانداری تسهیل خدمترسانی، حفظ نظم و رضایتمندی مردم است و انتظار میرود با همکاری همه دستگاهها، شاهد توزیع منظم، عادلانه و شفاف سوخت در شهرستان میناب باشیم.
