حجتالاسلاموالمسلمین علی خیور در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامههای چهلمین روز تدفین امام شهید در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این مراسم همزمان با سراسر کشور و با حضور اقشار مختلف مردم استان از روز سهشنبه آغاز میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تجمعات شبانه از سهشنبه آغاز شده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه نیز ادامه خواهد داشت. این تجمعات با شعار محوری «باید برخاست و یا ثارات حسین(ع)» برگزار میشود.
خیور ادامه داد: روز چهارشنبه، اجتماع سراسری مردم استان در مساجد جامع و مصلاهای نماز جمعه، همزمان با سراسر کشور از ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد. مراسم محوری استان نیز ساعت ۹:۳۰ در مسجد جامع زاهدان برگزار میشود.
وی از عموم مردم استان برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: حضور گسترده مردم در این آیین، بیانگر همبستگی و همراهی آنان با آرمانهای امام شهید و شهدا خواهد بود.
خیور با اشاره به برنامههای روز پنجشنبه گفت: در این روز، مردم استان با حضور در گلزارهای شهدا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، با آرمانهای والای آنان تجدید میثاق خواهند کرد.
وی همچنین به برنامههای شب جمعه اشاره کرد و افزود: با توجه به تقارن این شب با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، مراسم یادبود چهلمین روز تدفین امام شهید همزمان با آیین سوگواری شهادت امام یازدهم(ع) در مساجد سراسر استان برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: روز جمعه نیز اجتماع اقشار مختلف مردم در مصلاهای نماز جمعه استان، پیش از اقامه نماز جمعه برگزار خواهد شد و مردم با حضور یکپارچه خود، بر وفاداری به آرمانهای امام شهید و نظام جمهوری اسلامی تأکید خواهند کرد.
این برنامهها همزمان با سراسر کشور و با هماهنگی دستگاههای مربوط، در شهرستانهای مختلف سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.
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