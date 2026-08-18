صدور هشدار سطح نارنجی دریایی در استان بوشهر

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی، احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای و کاهش دید افقی (پیرو هشدار دریایی سطح زرد شماره ۲۷ در تاریخ ۲۶ مرداد ماه جاری) و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار ظهر چهارشنبه (۲۸ مرداد ) و پایان آن ظهر پنج شنبه (۲۹ مرداد) خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی ( گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت )، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در فراساحل گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر )، نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای و کاهش دید افقی ، خیزش گرد و خاک محلی در سواحل از مخاطرات این هشدار است.

وی ادامه داد: منطقه اثر این هشدار به تناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خطر پاره شدن تورهای صیادی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، خطر خسارت به تاسیسات و سازه های ساحلی و فراساحلی، کاهش کیفیت هوا و دید افقی روی دریا و سواحل استان بوشهر از اثرات این مخاطره است.

وی اضافه کرد: اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می شود.