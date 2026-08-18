به گزارش خبرنگار مهر، وحید تاجیک، ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان ورامین از وجود ۴۵ واحد غیرفعال و نیمهفعال در یکی از نواحی صنعتی این شهرستان خبر داد.
تاجیک اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید، بازدیدهای میدانی از شهرکها، نواحی و لکههای صنعتی شهرستان به صورت مستمر و با حضور اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید انجام میشود تا مشکلات واحدهای تولیدی از نزدیک بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین افزود: بخشی از مشکلات موجود به مسائل مدیریتی و تعیین تکلیف متولی برخی نواحی صنعتی بازمیگردد که روند ساماندهی و توسعه این مناطق را با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه ۴۵ واحد تولیدی در حال حاضر غیرفعال یا نیمهفعال هستند، گفت: برخی از واحدهای فعال نیز با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود به فعالیت ادامه میدهند.
تاجیک ادامه داد: مقرر شده دستگاههای متولی با همکاری فرمانداری ویژه ورامین، اداره صمت و هیئت امنای مربوطه، مشکلات موجود را احصا کرده و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها ارائه دهند.
وی نبود تصفیهخانه، مشکلات تأمین آب پایدار و کمبود زیرساختهای خدماتی را از مهمترین چالشهای واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: پیگیری برای تأمین آب مورد نیاز واحدها و همچنین احداث تصفیهخانه در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره صمت ورامین درباره قطعی برق واحدهای تولیدی نیز گفت: اگرچه برنامه خاموشیها کاهش یافته است، اما تأمین سوخت مورد نیاز مولدهای اضطراری واحدها باید با هماهنگی دستگاههای مربوطه انجام شود تا روند تولید دچار وقفه نشود.
وی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی دانست و اظهار کرد: پیگیری برای بهرهمندی تولیدکنندگان از تسهیلات حمایتی در حال انجام است.
تاجیک همچنین با اشاره به مسائل مالیاتی واحدهای تولیدی گفت: موضوع تقسیط و امهال بدهیهای مالیاتی برخی واحدها در حال بررسی است تا زمینه تداوم فعالیت و بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: هدف از این بازدیدها شناسایی دقیق مشکلات و پیگیری مستمر آنها تا حصول نتیجه است تا ظرفیتهای تولیدی شهرستان بیش از پیش فعال شود.
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