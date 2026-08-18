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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

خدمات ویژه ثبت احوال تهران به داوطلبان کنکور در روز پنجشنبه

خدمات ویژه ثبت احوال تهران به داوطلبان کنکور در روز پنجشنبه

تهران- روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران اعلام کرد داوطلبان آزمون سراسری که شناسنامه عکس‌دار ندارند، می‌توانند برای دریافت خدمات ویژه تا روز پنجشنبه به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران، با صدور اطلاعیه‌ای از ارائه خدمات ویژه به داوطلبان آزمون سراسری برای عکس‌دار کردن شناسنامه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری که تاکنون شناسنامه خود را عکس‌دار نکرده‌اند، می‌توانند روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ مردادماه با در دست داشتن اصل شناسنامه، دو قطعه عکس و گواهی اشتغال به تحصیل به نزدیک‌ترین اداره ثبت احوال مراجعه کنند.

بر اساس این اطلاعیه، مرکز صدور شناسنامه مکانیزه و تمامی ادارات ثبت احوال استان تهران نیز روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ به منظور ارائه خدمات به داوطلبان آزمون سراسری فعال خواهند بود.

روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران تأکید کرد: برای ارائه خدمات بهتر و تسریع در روند انجام امور، همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون برای داوطلبان الزامی است.

در این اطلاعیه از داوطلبان خواسته شده است با توجه به محدودیت زمانی باقی‌مانده تا برگزاری آزمون، در اسرع وقت برای عکس‌دار کردن شناسنامه خود اقدام کنند.

کد مطلب 6920232

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