برگزاری رقابت های انتخابی در تیم های اسنوکر و پاکت بیلیارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی های داخل سالن آسیا ۲۲ تا ۳۰ آذر به میزبانی کشور عربستان و در شهر ریاض برگزار خواهد شد و تیم های اسنوکر و پاکت بیلیارد مردان و زنان ایران هم در این رقابت ها شرکت می کنند.

به همین منظور رقابت های انتخابی میان نفرات برتر رنکینگ های کشوری اسنوکر و پاکت بیلیارد مردان و زنان برگزار می شود و برترین های شرکت کننده وارد اردوی تیم ملی اعزامی به عربستان خواهند شد.

نفرات دعوت شده به رقابت های انتخابی اسنوکر و پاکت بیلیارد مردان و زنان به این شرح هستند:



اسنوکر مردان

علی قره گوزلو، سیاوش مزینی، علی روشنی کیا، امین سنجایی (استان تهران)، امیر سرخوش (استان البرز) ، میلاد کاشانی (استان خراسان رضوی)، تیرداد آزادی پور (استان ایلام)، علیرضا خداپرست (استان خوزستان) و آرمان دیناروند (استان اصفهان)



اسنوکر زنان

اکرم محمدی، مریم ابراهیمی، میترا قائدی (استان تهران)



پاکت بیلیارد مردان

محمدرضا فرشاد، محمد امین زینلی، و مهدی راسخی (استان فارس)، سینا ولیزاده، امید ویرانی (استان خراسان رضوی)، آریا فلاحتی، محمد مهدی زاهدی (استان کرمان)



پاکت بیلیارد زنان

فاطمه حقایقی، زهرا زرین حقیقی (استان فارس)، آیسان ملک آرا (استان آذربایجان غربی)، زهرا تیموری و فاطمه همایون (استان یزد)



رقابت های انتخابی ۹ تا ۱۳ شهریورماه در آکادمی بیلیارد و اسنوکر فدراسیون برگزار می شود.