پیشگیری و نظارت هوشمندانه، محور مقابله با قاچاق کالا در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه روز سه‌شنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز نیازمند تقویت اقدامات پیشگیرانه، افزایش نظارت‌ها و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسؤول است.

وی با بیان اینکه برای به حداقل رساندن قاچاق، بازرسی‌ها نباید تنها به مرحله عرضه کالا در بازار محدود شود، افزود: لازم است کنترل و نظارت از ابتدای زنجیره تأمین و فرآیند توزیع با جدیت دنبال شود.

استاندار اردبیل با تأکید بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های قاچاق بیان کرد: پرونده‌های این حوزه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت لازم رسیدگی شده و دقت کشفیات نیز افزایش یابد تا میزان استرداد کالاهای مکشوفه به حداقل برسد.

امامی یگانه همچنین بر تقویت زیرساخت‌های نگهداری کالاهای تملیکی تأکید کرد و گفت: استان اردبیل آمادگی لازم برای همکاری در احداث انبارهای اموال تملیکی در شمال و جنوب استان را دارد.

وی آموزش و آگاهی‌بخشی مردم را یکی از ارکان مهم مقابله با قاچاق دانست و افزود: در حوزه کالاهای سلامت‌محور، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آموزش افکار عمومی و آگاه‌سازی مردم نسبت به تبعات استفاده از کالاهای غیرمجاز ضروری است.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین و تنظیم بازار اظهار کرد: در ایام جنگ اخیر ۱۳۰هزار تن کالای اساسی تأمین، توزیع و بر روند عرضه آن نظارت شده است.

امامی یگانه با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق صرفاً با اقدامات سلبی محقق نمی‌شود، گفت: رویکرد پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد تا پیش از شکل‌گیری تخلف، زمینه‌های وقوع قاچاق شناسایی و کنترل شود.