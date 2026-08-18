بیش از ۱.۵ همت جریمه برای متخلفان ارزی در آذربایجان‌ غربی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین نجف‌زاده در این زمینه با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از ابتدای سال جاری اظهار کرد: در حوزه کالا و خدمات، تاکنون به ۷۹۸۳ پرونده رسیدگی و برای متخلفان این بخش ۱۵۳۷ میلیارد ریال جریمه نقدی صادر شده است.

وی افزود: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۴۶۵ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که در مجموع برای این پرونده‌ها ۵۵ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای احکام تعزیرات گفت: ۲۳ نفر از متخلفانی که از پرداخت جریمه نقدی محکومیت خودداری کرده‌اند، در زندان به سر می‌برند.

وی افزود: احکام تعزیرات علاوه بر جریمه نقدی، در مواردی می‌تواند شامل مجازات‌های قانونی دیگر از جمله ضبط کالا و سایر ضمانت‌های اجرایی باشد.

کشف ۴ هزار کیسه آرد خارج از شبکه توزیع

نجف‌زاده با اشاره به نظارت بر توزیع کالاهای یارانه‌ای اظهار کرد: ۴ هزار کیسه آرد دولتی که خارج از شبکه توزیع و ضوابط تعیین‌شده عرضه شده بود، کشف و پس از انجام اقدامات قانونی، برای توزیع در اختیار نانوایی‌ها قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی افزود: خرید، نگهداری و فروش آرد سهمیه‌ای در چارچوب تبصره ۴۵ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و متخلفان مطابق مقررات تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

گشت‌های مشترک بازار حتی در روزهای تعطیل فعال است

نجف‌زاده با اشاره به تشدید نظارت بر بازار گفت: قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار در استان تشکیل شده و تیم‌های گشت و نظارت مشترک، بازار را به صورت مستمر رصد می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه این گشت‌ها حتی در روزهای تعطیل نیز فعال هستند و هدف از اجرای آنها، پیشگیری از تخلفات و برخورد سریع با مواردی است که حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع می‌کند، گفت: رسیدگی به شکایات مردمی درباره گران‌فروشی، کم‌فروشی و تخلفات صنفی را از اولویت‌های تعزیرات حکومتی استان عنوان کرد و از شهروندان خواست موارد تخلف را گزارش کنند.