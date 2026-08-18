مقصودی: حمایت حاکمیت از صنعت خودرو نباید بدون قید و شرط باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (سهشنبه ۲۷ مردادماه) در نشست خبری درباره ضرورت افزایش حقوق متناسب با تورم، اظهار کرد: تعیین میزان افزایش حقوق در ابتدای امسال بر اساس فرضیات و شرایط کشور در آن زمان در نظر گرفته شد و باید با توجه به شرایط تورمی فعلی، ترجیحا از طریق راهکارهای غیرنقدی، از جمله کالابرگ یا بنکارتها، از مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه حمایت کرد.
باید سفره مردم و معیشت مردم مورد توجه باشد
وی با اشاره به افزایش تورم، افزود: تورم، بهویژه در شرایطی که جنگ به کشور تحمیل شد، موضوعی است که شاهد آن هستیم؛ با این حال، مجلس در حمایت از معیشت مردم، نه به دنبال اتخاذ تصمیمات بدون پشتوانه است و نه میتواند نسبت به وضعیت سفره مردم بیتفاوت باشد، بلکه خواستار آن است که سفره مردم و معیشت آنان مورد توجه باشد.
مقصودی تأکید کرد: نظر بنده این است که کالابرگ باید به صورت کالا ارائه شود، چراکه پول نقد با افزایش تورم بهتدریج اثر خود را از دست میدهد. هرچه قدرت خرید مردم بیشتر باشد، عرضه نیز افزایش خواهد یافت و تاثیر خود را در رشد تولید هم میگذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره واردات خودرو گفت: تداوم وضعیت فعلی در حوزه خودرو، انحراف از اصل کیفیت و حقوق مصرفکننده است.
وی افزود: حمایت حاکمیت از صنعت خودرو نباید بدون قید و شرط باشد و باید کیفیت خودرو مورد توجه قرار گیرد. اصلاح کیفیت خودرو و باز گذاشتن درهای کشور به روی بازارهای جهانی، ضروری است و باید رقابت در بازار خودرو وجود داشته باشد. برخورداری از خودروی امن و سالم، از حقوق شهروندی است.
مقصودی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ، گفت: مسئله اصلی در این زمینه، بودجه، حمایت نقدینگی و تأمین منابع مالی است، زیرا با توجه به افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاها، اعتبار فعلی کالابرگ دیگر امکان خرید همان میزان کالاهای گذشته را برای مردم فراهم نمیکند. بنابراین دولت باید سازوکاری مشخص ارائه دهد تا معلوم شود منابع مالی مورد نیاز برای افزایش مبلغ کالابرگ از چه محلی و با چه شیوهای تأمین و پرداخت خواهد شد.
مقصودی افزود: اصل موضوع این است که کالابرگ باید به دست مردم برسد، اما در کنار آن، سازوکار و نحوه اجرای طرح نیز باید اصلاح شود. برای تنظیم بازار و فراهم کردن امکان دسترسی مصرفکنندگان به کالاهای مورد نیاز، لازم است تصمیمگیری مناسبی در این زمینه صورت گیرد.
وی همچنین درباره تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاهها بابت اجرای طرح کالابرگ، اظهار کرد: در جلسهای با همتی، رئیس کل بانک مرکزی موضوع پرداخت نشدن مطالبات فروشگاههایی که در طرح کالابرگ مشارکت دارند، مطرح شد. قرار بود علاوه بر مطالبات فروشگاهها بابت کالاهای خریداریشده با کالابرگ، مطالبات گندمکاران نیز پرداخت شود، اما به دلیل شرایط جنگی، امکان تأمین منابع و اجرای برنامهها مطابق زمانبندی قبلی فراهم نشد و پرداختها به تعویق افتاد.
مقصودی ادامه داد: دولت درصدد است این مطالبات را در سریعترین زمان ممکن پرداخت کند و مجلس نیز موضوع را پیگیری خواهد کرد.
پرداخت کالابرگ به همه دهکها تصمیم درستی نیست
وی درباره تصمیم دولت برای اختصاص کالابرگ به هر ۱۰ دهک جامعه نیز گفت: اینکه تمامی ۱۰ دهک مشمول دریافت کالابرگ شوند، تصمیم درستی نبود و این روند باید اصلاح شود. دهک دهم از سطح رفاه و توان خرید مناسبی برخوردار است و دریافت کالابرگ برای این گروه تفاوت قابل توجهی ایجاد نمیکند، در حالی که همین حمایت میتواند برای دهکهای پایین جامعه اثرگذاری بسیار بیشتری داشته باشد.
مقصودی تأکید کرد: نمایندگان مجلس نیز نسبت به این تصمیم انتقادهایی مطرح کردهاند و باید بار دیگر به سمت حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی حرکت کنیم تا منابع محدود دولت در اختیار افرادی قرار گیرد که بیش از دیگران به این حمایت نیاز دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه مجلس اجازه اجرای طرحهای بدون پشتوانه را به دولت نمیدهد، گفت: برای اینکه بتوانیم تغییر قیمت در بنزین داشته باشیم، میبایست جامعه اقناع شود و فرصت و بستر لازم برای اجرای این تصمیم آماده شود.
وی افزود: اصلاح قیمت بنزین یک موضوع چندبعدی است و تأثیر بسزایی در شاخصها و حتی ناوگان حملونقل دارد و میتواند در بخشهای دیگر نیز آثار قابل توجهی ایجاد کند.
مقصودی ادامه داد: اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را تغییر دهد، مجلس اجازه این کار را نخواهد داد، چراکه سازوکار آن مهیا نیست و جامعه پذیرش لازم را ندارد.
باید با یک تصمیم عاقلانه از هدررفت بنزین جلوگیری کنیم
وی ادامه داد: در رابطه با کاهش سهمیهها، جلوگیری از قاچاق بنزین و مواردی از این قبیل نیز باید موضوعات مختلف مدنظر قرار گیرد و میبایست با یک تصمیم عاقلانه و تأثیرگذار بتوانیم از هدررفت بنزین جلوگیری کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تنها کشوری هستیم که بنزین در آن نسبت به جاهای دیگر ارزان است، اما با شرایط امروز معیشتی مردم نمیشود صرفاً با توجه به این موضوع تصمیمگیری کرد. باید متغیرهای زیادی را در نظر گرفت؛ این مسئله تکبعدی نیست و باید نشست و تصمیم گرفت که چه عددی میتواند قیمت بنزین را تغییر دهد.
مقصودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دولت در حوزههای مختلف، گفت: دولت در زمینه مدیریت نیروهای نظامی و انتظامی، تأمین کالاهای اساسی، مدیریت انرژی و دفاع و حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، عملکرد و تابآوری قابل قبولی داشته است.
وی درباره عملکرد دولت در مدیریت بازار تأمین کالاهای اساسی، مدیریت انرژی و دفاع از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، اظهار کرد: این سه محور از جمله حوزههایی بود که دولت در آنها عملکرد قابل قبولی داشت.
وی تأکید کرد: برای حفظ امنیت کشور، نیاز داریم رضایتمندی مردم را به همراه دولت داشته باشیم. مجلس تا جایی از دولت دفاع میکند که خط قرمزها مشخص باشد و امنیت کشور مدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حمایت مجلس از دولت تا جایی است که دولت بر مدار امنیت و اقتدار کشور، رضایتمندی مردم و اجرای قوانین حرکت کند و مجلس نیز از دولت پشتیبانی میکند. جایی هم که انحراف از قانون باشد، شأن نظارتی مجلس حاکم خواهد بود.
وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح و حمایت از آنان اظهار کرد: یکی از نادرترین اتفاقات تاریخ بشریت رخ داده است. نمیگوییم فقط در ایران، اما اینکه مردم اینقدر پای کار نظامشان باشند، اینقدر پای کار تمامیت ارضی خود باشند و اینقدر در مقابل دشمن قوی، قدرتمند و با ثباتقدم بایستند، از جمله مسائلی است که همه شما میدانید.
مقصودی ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی، مدیریت انرژی و حمایت از نیروهای مسلح، سه محوری بود که دولت بهخوبی از عهده آنها برآمد. این وضعیت باید از حالت پدافندی خارج شود و به یک حالت پایدار در جامعه تبدیل شود؛ یعنی ما نیاز داریم که این موضوع به ثبات اقتصادی در جامعه و مهار تورم بهصورت پایدار منجر شود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی کارخانه نساجی بروجرد، این اخبار را «شیطنت» خواند و گفت: آنچه در اخبار شنیدهاید، صحت ندارد؛ این کارخانه فعال و سرپا بوده و یکی از واحدهای فعال کشور محسوب میشود. نساجی بروجرد یک برند ملی است و چنین واحدهای تولیدی حتی اگر دولت برای آنها هزینه کند، باید حفظ شوند.
مقصودی افزود: با پیگیریهای فرادستی و مسئولان، کارخانه در شرایط مناسبی قرار دارد. ما ناوگان تمام دستگاهها و ماشینآلات نساجی را تعویض کردهایم؛ بنابراین این کارخانه بهروز و سرحال است و حدود هزار کارگر دارد. البته در حال حاضر با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت میکند و برنامهریزی شده است که این میزان به ۸۰ درصد ظرفیت برسد.
وی ادامه داد: کشور دو جنگ را پشت سر گذاشته است. در این مدت پتروشیمی و مواد اولیه برخی کارخانهها مورد حمله قرار گرفت و به دلیل همین شرایط، مدتی تعدیل نیرو داشتیم، اما نیروها دوباره به کار بازگشتند و کارخانه نساجی بروجرد همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
تعطیلی کارخانهها خط قرمز ماست
مقصودی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی اظهار کرد: قدرت هر کشور به اقتصاد آن وابسته است و اقتصاد نیز به همین کارخانهها و واحدهای تولیدی وابستگی دارد. بنابراین باید از واحدهای تولیدی حمایت کنیم.
وی افزود: رهبر شهید بارها بر حمایت از تولید داخل تأکید کردند و این موضوع جزو سرفصلهای همه ما مسئولان است. اجازه نمیدهیم این چالشها به واحدهای تولیدی آسیب بزند یا افرادی با شیطنت زمینه تعطیلی این کارخانهها را فراهم کنند. اجازه نمیدهیم آنها به خواستههای خود برسند و تعطیلی کارخانهها خط قرمز ماست.
نماینده مردم بروجرد در ادامه با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای موجود، گفت: امروز دشمن با تمام ابزارهای خود به جنگ ما آمده و این یک جنگ وجودی است؛ از تحریم و محاصره گرفته تا دزدی دریایی، تهدید و ایجاد کمبود در مواد اولیه. در چنین شرایطی باید صدای واحدی از ایران به گوش برسد و آن، وحدت، وفاق ملی و یکپارچگی مردم و حاکمیت است.
وی ادامه داد: دولت در صف اول مدیریت اجرایی کشور قرار دارد و با چالشها مقابله میکند و ما نیز باید در این مسیر از آن حمایت کنیم.
مقصودی با اشاره به نقش نمایندگان زن در مجلس اظهار کرد: ما نمایندگان زن و بانوان مجلس، مادرانه کار میکنیم، چراکه هدف، فکر و ذهن ما متفاوت است و خدمتهای صادقانه ما در طول تاریخ باقی خواهد ماند.
مقصودی تأکید کرد: باید صادقانه خدمت کنیم و تا آخرین لحظه در کنار مجلس و دولت باشیم، در مقابل دشمن بایستیم و بجنگیم و موفقیت ما در این مسیر حتمی است.
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