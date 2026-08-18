۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار جهت حمایت از مددجویان بهزیستی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجواد حسینی ظهر سهشنبه در نشست شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی اظهار کرد: سالانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر بهطور مستقیم از خدمات این سازمان در مراکز مشاوره بهرهمند میشوند.
وی افزود: شورای مشارکتهای مردمی بدون همراهی دستگاههای حاکمیتی نمیتواند مدیریت اجتماعی را بهبود بخشد و تقویت ظرفیتهای اجتماعی ضروری است.
حسینی تصریح کرد: ساختار بهزیستی نیازمند همافزایی دستگاههاست و همکاری نهادهایی مانند شهرداری میتواند به رفع مشکلات کمک کند و با وجود افزایش یکدرصدی خدمات، فشار اقتصادی همچنان بر خانوادههای تحت پوشش اثرگذار است.
وی ادامه داد: تأمین ژنراتور برای مراکز شبانهروزی بهزیستی با هدف مدیریت ناترازی انرژی، پس از استانهای جنوبی در سایر استانها نیز اجرا میشود.
رئیس مرکز مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: جذب مشارکتها از طریق سامانه «نیک» دنبال میشود تا نیاز مراکز در پاییز تأمین شود.
وی افزود: سازمان بهزیستی بر توانمندسازی مددجویان و بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی خارج از سازمان با محوریت شوراهای مشارکت و استانداری تأکید دارد.
حسینی بیان کرد: تقویت حمایت از افراد تحت پوشش در معرض آسیبهای اجتماعی، نقش مؤثری در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
وی گفت: مشارکت مردمی، مؤثرترین مسیر برای توسعه خدمات بهزیستی و حل مسائل اجتماعی است و تجربه سال گذشته از رشد ۵۳ درصدی مشارکتها در دو جنگ اخیر حکایت دارد.
رئیس مرکز مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: با وجود محدودیتهای بودجهای، سهم مددجویان از بودجه کشور یک درصد افزایش یافته و هدفگذاری شده مشارکتهای مردمی امسال از ۶۵ درصد فراتر رود که سال گذشته نیز بیش از ۲ همت مشارکت مردمی ثبت شد.
وی ادامه داد: توسعه مشارکتها نیازمند تقویت ظرفیتهای اجتماعی و نهادی است و در حال حاضر بیش از ۴ هزار مؤسسه خیریه و ۳۰۰ هزار داوطلب در پویشهای حمایتی بهزیستی فعال هستند.
حسینی گفت: خدمات تخصصی و مستقیم مراکز نگهداری و سایر واحدهای بهزیستی بهصورت مستمر به جامعه هدف ارائه میشود و بخش قابلتوجهی از مددجویان از این خدمات بهرهمند هستند.
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