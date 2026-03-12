۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

فراخوان بهزیستی برای جذب داوطلبان جهت حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور از آمادگی این سازمان برای جذب داوطلبان و خیرین جهت حمایت از جامعه هدف بهزیستی و آسیب‌دیدگان جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور در این‌باره اعلام کرد: داوطلبانی که علاقه‌مند به همکاری با سازمان بهزیستی هستند می‌توانند از طریق شماره‌های ۱۴۸۰ و ۱۲۳ آمادگی خود را برای مشارکت در ارائه خدمات تخصصی و حمایتی اعلام کنند.

وی افزود: افراد متخصص در حوزه‌های مختلف از جمله روان‌شناسی، مشاوره، پرستاری، پزشکی، مددکاری اجتماعی و سایر حوزه‌های تخصصی می‌توانند از این طریق برای همکاری داوطلبانه با بهزیستی و کمک به جامعه هدف و آسیب‌دیدگان جنگ ثبت‌نام و اعلام آمادگی کنند.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی همچنین با اشاره به راه‌های مشارکت مردمی در حمایت از مددجویان گفت: امکان کمک‌های مالی به مددجویان بهزیستی و آسیب‌دیدگان جنگ از طریق سامانه مشارکت‌های سازمان بهزیستی به نشانیmosharekat.behzisti.ir و همچنین شماره‌گیری کد دستوری *۱۲۳# فراهم شده است.

حسینی ادامه داد: خیرین و نیکوکاران برای ارائه کمک‌های غیرنقدی در حوزه‌هایی مانند تأمین دارو و خدمات درمانی، کمک به اشتغال مددجویان، تعمیر و بهسازی مسکن و سایر نیازهای حمایتی نیز می‌توانند از طریق مراکز مثبت زندگی و ادارات بهزیستی در شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام کنند.

کد خبر 6772693

