پزشکیان: مسئولان برگ زرینی از استقامت و خدمت به مردم را رقم زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در این پیام ضمن تقدیر از زحمات و پیگیری‌های حجت‌الاسلام سیدجواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی، در مسائل مربوط به خانواده‌های معظم این شهدا، تصریح کرد: در روزهایی که ملت پرافتخار ایران اسلامی در مواجهه با آزمونی دشوار و در عین حال سرنوشت‌ساز ایستادگی نمود؛ مسئولان و خدمتگزاران با ایمان به خدا و احساس مسئولیت متعهدانه خود، برگ زرینی از استقامت و خدمت به مردم را رقم زدند. تلاش‌های ارزشمندی که همواره در حافظه تاریخی مردم عزیز این سرزمین ماندگار خواهد بود.

متن پیام تقدیر رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدجواد شهرستانی

در روزهایی که ملت پرافتخار ایران اسلامی در مواجهه با آزمونی دشوار و در عین حال سرنوشت‌ساز ایستادگی نمود؛ مسئولان و خدمتگزاران با ایمان به خدا و احساس مسئولیت متعهدانه خود، برگ زرینی از استقامت و خدمت به مردم را رقم زدند. تلاش‌های ارزشمندی که همواره در حافظه تاریخی مردم عزیز این سرزمین ماندگار خواهد بود. در این رهگذر؛ تکریم خانواده‌های معظم شهداء و پاسداشت مقام والای آنان، جلوه‌ای از روحیه قدرشناسی و ارج نهادن به سرمایه‌های معنوی و آرمان‌های الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ادای دین به جایگاه شامخ این عزیزان است.

ضمن تقدیر از تدابیر مرجع عالی قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی (دام ظله العالی) در حمایت بی‌شائبه از خانواده‌های معزز شهدای جنگ تحمیلی رمضان؛ از زحمات قابل تحسین و اقدامات شایسته جناب‌عالی در پیگیری مسایل آنان صمیمانه تشکر می‌نمایم.

بدون شک خدمت به خانواده‌های معظم شهداء و گرامیداشت ایثار و از خودگذشتگی‌شان، توشه گران‌بهایی است که اجر دنیوی و اخروی برای جناب‌عالی به دنبال خواهد داشت. توفیقات روزافزون آن جناب را در مسیر تعظیم شعائر اسلامی و خدمتگزاری خالصانه به مردم از خداوند متعال مسألت دارم.