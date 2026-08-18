رحیم جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از چالشهای مهم عسلویه، نداشتن شبکه فاضلاب است و همه مسئولان و کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که وضعیت کوچهها و معابر شهر نیز با مشکلات جدی مواجه است.
وی با اشاره به بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی در برخی نقاط شهر افزود: به مرور زمان آبهای سطحی و زیرسطحی در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند و سطح آب زیرزمینی در برخی نقاط آنقدر بالا آمده که میتواند مشکلاتی جدی برای منازل و معابر ایجاد کند.
شهردار عسلویه با بیان اینکه تجربه برخی شهرهای استان بوشهر نشاندهنده اهمیت موضوع فاضلاب است، تصریح کرد: اگر امروز به موضوع فاضلاب عسلویه رسیدگی نکنیم، ممکن است در آینده با شرایط بحرانی مشابهی مواجه شویم؛ بنابراین فاضلاب را میتوان بزرگترین چالش فعلی شهر عسلویه دانست.
وی ادامه داد: در تمامی جلساتی که فرصت طرح این موضوع را داشتهام، بر ضرورت اجرای شبکه فاضلاب شهری تأکید کردهام؛ هرچند موضوع فاضلاب مستقیماً در حوزه وظایف شهرداری نیست و در حوزه شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.
شهردار عسلویه با قدردانی از پیگیریهای فرماندار شهرستان گفت: خوشبختانه فرماندار عسلویه نیز پیگیری جدی برای حل این مشکل دارد و در جلسه گذشته بر آغاز مطالعات فاضلاب شهر تأکید کرد.
وی مطالعات اجرای شبکه فاضلاب را از مطالعات مهم و پرهزینه در حوزه عمران شهری دانست و گفت: اجرای فاضلاب نیازمند مطالعات دقیق و گسترده است، چراکه باید تمام شهر بررسی و شبکه فاضلاب محلات مختلف به یکدیگر متصل شود.
شهردار عسلویه خاطرنشان کرد: اجرای شبکه فاضلاب تنها برای رفع یک مشکل مقطعی نیست، بلکه یک زیرساخت اساسی برای آینده شهر محسوب میشود. اگر قرار است جمعیت بیشتری در عسلویه مستقر شود و شهر توسعه پیدا کند، وجود شبکه فاضلاب یک ضرورت اساسی است و نمیتوان توسعه شهری را بدون فراهم کردن این زیرساخت دنبال کرد.
وی همچنین به مشکلات شیببندی معابر عسلویه اشاره کرد و افزود: یکی از دلایلی که اصلاح و ساماندهی برخی کوچهها با دشواری مواجه است، نبود شیب مناسب در معابر است. در برخی محلات، تراز زمین حتی از تراز دریا پایینتر است و همین موضوع باعث میشود هدایت آبهای سطحی و دفع آب با مشکلات جدی مواجه شود.
شهردار عسلویه تأکید کرد: در چنین شرایطی، صرفاً با اصلاح آسفالت یا اقدامات مقطعی در کوچهها نمیتوان مشکل را به صورت اساسی حل کرد و برای حل ریشهای این مسائل باید شبکه فاضلاب اجرا شود.
وی با بیان اینکه فاضلاب باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، گفت: از مردم، رسانهها و مسئولان درخواست دارم موضوع فاضلاب عسلویه را به عنوان یکی از مطالبات اصلی و اولویتدار شهرستان مطرح کنند.
شهردار عسلویه در پایان با اشاره به اهمیت تاریخی موضوع فاضلاب در شهرهای استان بوشهر اظهار داشت: سالها پیش نیز مردم بوشهر برای حل مشکل فاضلاب این مطالبه را به صورت جدی مطرح میکردند و امروز باید از تجربه گذشته استفاده کنیم تا عسلویه با بحرانهای مشابه مواجه نشود.
وی تأکید کرد: اجرای شبکه فاضلاب برای عسلویه دیگر یک موضوع انتخابی نیست، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر و زیرساختی برای حفظ سلامت شهر، توسعه پایدار و پاسخگویی به نیازهای آینده مردم است.
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