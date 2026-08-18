  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

۱۵ وسیله نقلیه متخلف در صحنه توقیف شدند

۱۵ وسیله نقلیه متخلف در صحنه توقیف شدند

کرمانشاه- فرمانده انتظامی صحنه از توقیف ۱۵ دستگاه خودرو متخلف در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با وسایل نقلیه متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ وحید خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با وسایل نقلیه متخلف در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف برخورد با تخلفات وسایل نقلیه و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی ۱۵ دستگاه خودرو را که مرتکب تخلفات مختلف شده بودند، شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه تصریح کرد: خودروهای توقیف‌شده پس از انجام اقدامات و طی مراحل قانونی، به پارکینگ منتقل شدند.

خسروی با اشاره به نوع تخلفات انجام‌شده توسط رانندگان این وسایل نقلیه گفت: ایجاد مزاحمت، آلودگی صوتی، نداشتن پلاک، حرکات نمایشی و رانندگی بدون گواهینامه از مهم‌ترین تخلفاتی بود که در جریان اجرای این طرح با آنها برخورد شد.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌های برخورد با وسایل نقلیه متخلف با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، کاهش مزاحمت‌های ایجادشده برای شهروندان و افزایش نظم در معابر شهرستان ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از انجام رفتارهای پرخطر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان خودداری کنند.

کد مطلب 6920548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها